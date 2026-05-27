Pidieron prisión perpetua al acusado por el femicidio de Brenda Alvarenga

Luego de que un jurado popular lo declarara culpable, la Fiscalía y la querella pidieron a la Justicia que le aplique la prisión perpetua a Alan Domínguez por el femicidio de su expareja Brenda Alvarenga, ocurrido en 2024 en Paraná XVI.

La resolución se dictará en los próximos días. El pedido fue formulado en el marco de la audiencia de cesura realizada este miércoles en los Tribunales de Paraná, tras el veredicto de culpabilidad emitido por un jurado popular.

El caso fue considerado probado como homicidio agravado por el vínculo en contexto de violencia de género, figura que en la legislación argentina contempla la pena máxima. El juez técnico y vocal del Tribunal de Juicio, Alejandro Grippo, es quien debe emitir sentencia.

La abogada querellante Silvina Orrego señaló a diario Uno que "tanto la fiscalía como yo solicitamos la prisión perpetua porque es la única pena que entendemos que se puede aplicar a este caso de tal gravedad doblemente agravado".

Y ahondó: "La defensa hizo un planteo de inconstitucionalidad de la prisión perpetua, lo cual nosotros solicitamos el rechazo y se rechazó el planteo".

La investigación determinó que el hecho ocurrió el 6 de junio de 2024 en una vivienda ubicada en calle Clark, en el barrio Paraná XVI. Según la reconstrucción judicial, Domínguez ingresó a la casa de Alvarenga por una ventana y, tras una discusión, la atacó y la estranguló. La víctima ingresó sin vida al centro de salud Ramón Carrillo, pese a la intervención de un vecino que intentó auxiliarla en los minutos posteriores al ataque.