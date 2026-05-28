Con el entrerriano Martínez pero sin Senesi, Argentina tiene los citados para el Mundial

El gualeyo Lisandro Martínez figura entre los 26 convocados para defender el título.
Con presencia entrerriana, el entrenador de la selección argentina de fútbol, Lionel Scaloni, dio a conocer los jugadores que defenderán el título en la próxima Copa del Mundo, a disputarse desde el 11 de junio en Estados Unidos, Canadá y México. La lista cuenta con el gualeyo Lisandro Martínez (Manchester United), pero sin el concordiense Marcos Senesi (Bournemouth).
La nómina conformada por 26 futbolistas fue dada a conocer este jueves a través de un video en las redes sociales oficiales de la Selección Argentina, y protagonizado por el propio director técnico Lionel Scaloni y el utilero Marito De Estéfano.
Martínez, campeón del mundo en Qatar y de la Finalíssima en 2022, bicampeón de la Copa América 2021 y 2024, es uno de los zagueros centrales zurdos por los que apuesta Scaloni. Superó varias lesiones y a pesar de sus ausencias obligadas se ganó un lugar en la nómina definitiva.
Por su parte, Senesi, oriundo de Concordia, no pudo meterse entre los citados tras una gran temporada en la Premier League y con un futuro inmediato en el Tottenham. El zaguero formado en San Lorenzo de Almagro y con pasado en el Feyenord de los Países Bajos que también tuvo la posibilidad de jugar para la selección italiana (posee la doble ciudadanía), tendrá que esperar su chance de jugar un Mundial con la Argentina.
Altas y bajas en la nómina
La lista no presenta sorpresas entre los arqueros, ya que se esperaba las citaciones de Dibu Martínez, Gerónimo Rulli y Juan Musso. En cambio, sí hubo cambios entre los defensores: Marcos Acuña será uno de los campeones del mundo en Qatar que no dirá presente y en su lugar estará Facundo Medina. Además, Leonardo Balerdi le ganó la pulseada al mencionado Marcos Senesi.
En el mediocampo, las novedades pasan por las presencias de Giovani Lo Celso, que se perdió el Mundial 2022 por lesión, y Valentín Barco, de gran presente en el fútbol francés y futuro inmediato en el Chelsea de Inglaterra. En cambio no serán de la partida Franco Mastantuono y Emiliano Buendía, del Real Madrid y Aston Villa, respectivamente.
En la delantera, sobresale la primera citación mundialista para José Manuel Flaco López, Nicolás Paz y Giuliano Simeone, hoy en Palmeiras de Brasil, Como de Italia y Atlético de Madrid, respectivamente. El centro delantero será una alternativa a Lautaro Martínez y Julián Álvarez, mientras que el mediapunta ofrecerá juego de tres cuartos de cancha para adelante y el extremo hará lo propio tanto en ataque como lateral-volante.
El itinerario de Argentina
La selección argentina iniciará el 1º de junio los entrenamientos en el Compass Minerals National Performance Center de Kansas City, el lugar que eligió para concentrar y hacer base en la Copa del Mundo. Allí jugará dos de sus tres partidos en el Grupo J.
Durante ese período de preparación, los dirigidos por Lionel Scaloni disputarán dos partidos amistosos en suelo norteamericano contra dos países que no se clasificaron al Mundial: Honduras (el 6 de junio, en Texas) e Islandia (el 9 de junio, en Auburn).
El debut mundialista será el 16 de junio ante Argelia en Kansas, a partir de las 22 (hora argentina). Luego se medirá con Austria (el 22, a las 14) en Dallas y cerrará la fase de grupos ante Jordania (27 de junio, a las 23).
Arqueros
Emiliano Martínez - Aston Villa
Gerónimo Rulli - Olympique de Marsella
Juan Musso - Atlético de Madrid
Defensores
Gonzalo Montiel - River
Nahuel Molina - Atlético de Madrid
Lisandro Martínez - Manchester United
Nicolás Otamendi - Benfica
Leonardo Balerdi - Olympique de Marsella
Cristian Romero - Tottenham
Nicolás Tagliafico - Olympique de Lyon
Facundo Medina - Olympique de Marsella
Mediocampistas
Giovani Lo Celso - Betis
Leandro Paredes - Boca
Rodrigo De Paul - Inter Miami
Exequiel Palacios - Bayer Leverkusen
Enzo Fernández - Chelsea
Alexis Mac Allister - Liverpool
Valentín Barco - Racing de Estrasburgo
Delanteros
Lionel Messi - Inter Miami
Nicolás González - Atlético de Madrid
Giuliano Simeone - Atlético de Madrid
Lautaro Martínez - Inter de Milán
José Manuel López - Palmeiras
Julián Álvarez - Atlético de Madrid
Thiago Almada - Lyon
Nicolás Paz - Como 1907