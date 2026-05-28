Con el entrerriano Martínez pero sin Senesi, Argentina tiene los citados para el Mundial

Con presencia entrerriana, el entrenador de la selección argentina de fútbol, Lionel Scaloni, dio a conocer los jugadores que defenderán el título en la próxima Copa del Mundo, a disputarse desde el 11 de junio en Estados Unidos, Canadá y México. La lista cuenta con el gualeyo Lisandro Martínez (Manchester United), pero sin el concordiense Marcos Senesi (Bournemouth).

La nómina conformada por 26 futbolistas fue dada a conocer este jueves a través de un video en las redes sociales oficiales de la Selección Argentina, y protagonizado por el propio director técnico Lionel Scaloni y el utilero Marito De Estéfano.

#SelecciónMayor Con toda la fuerza de los argentinos 💪🏻🇦🇷 pic.twitter.com/84Lh03BgxH — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) May 28, 2026

Martínez, campeón del mundo en Qatar y de la Finalíssima en 2022, bicampeón de la Copa América 2021 y 2024, es uno de los zagueros centrales zurdos por los que apuesta Scaloni. Superó varias lesiones y a pesar de sus ausencias obligadas se ganó un lugar en la nómina definitiva.

Por su parte, Senesi, oriundo de Concordia, no pudo meterse entre los citados tras una gran temporada en la Premier League y con un futuro inmediato en el Tottenham. El zaguero formado en San Lorenzo de Almagro y con pasado en el Feyenord de los Países Bajos que también tuvo la posibilidad de jugar para la selección italiana (posee la doble ciudadanía), tendrá que esperar su chance de jugar un Mundial con la Argentina.

Altas y bajas en la nómina

La lista no presenta sorpresas entre los arqueros, ya que se esperaba las citaciones de Dibu Martínez, Gerónimo Rulli y Juan Musso. En cambio, sí hubo cambios entre los defensores: Marcos Acuña será uno de los campeones del mundo en Qatar que no dirá presente y en su lugar estará Facundo Medina. Además, Leonardo Balerdi le ganó la pulseada al mencionado Marcos Senesi.

En el mediocampo, las novedades pasan por las presencias de Giovani Lo Celso, que se perdió el Mundial 2022 por lesión, y Valentín Barco, de gran presente en el fútbol francés y futuro inmediato en el Chelsea de Inglaterra. En cambio no serán de la partida Franco Mastantuono y Emiliano Buendía, del Real Madrid y Aston Villa, respectivamente.

En la delantera, sobresale la primera citación mundialista para José Manuel Flaco López, Nicolás Paz y Giuliano Simeone, hoy en Palmeiras de Brasil, Como de Italia y Atlético de Madrid, respectivamente. El centro delantero será una alternativa a Lautaro Martínez y Julián Álvarez, mientras que el mediapunta ofrecerá juego de tres cuartos de cancha para adelante y el extremo hará lo propio tanto en ataque como lateral-volante.

#SelecciónMayor Nuestros 26 guerreros que defenderán el título mundial.



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El itinerario de Argentina

La selección argentina iniciará el 1º de junio los entrenamientos en el Compass Minerals National Performance Center de Kansas City, el lugar que eligió para concentrar y hacer base en la Copa del Mundo. Allí jugará dos de sus tres partidos en el Grupo J.

Durante ese período de preparación, los dirigidos por Lionel Scaloni disputarán dos partidos amistosos en suelo norteamericano contra dos países que no se clasificaron al Mundial: Honduras (el 6 de junio, en Texas) e Islandia (el 9 de junio, en Auburn).

El debut mundialista será el 16 de junio ante Argelia en Kansas, a partir de las 22 (hora argentina). Luego se medirá con Austria (el 22, a las 14) en Dallas y cerrará la fase de grupos ante Jordania (27 de junio, a las 23).

Arqueros

Emiliano Martínez - Aston Villa

Gerónimo Rulli - Olympique de Marsella

Juan Musso - Atlético de Madrid

Defensores

Gonzalo Montiel - River

Nahuel Molina - Atlético de Madrid

Lisandro Martínez - Manchester United

Nicolás Otamendi - Benfica

Leonardo Balerdi - Olympique de Marsella

Cristian Romero - Tottenham

Nicolás Tagliafico - Olympique de Lyon

Facundo Medina - Olympique de Marsella

Mediocampistas

Giovani Lo Celso - Betis

Leandro Paredes - Boca

Rodrigo De Paul - Inter Miami

Exequiel Palacios - Bayer Leverkusen

Enzo Fernández - Chelsea

Alexis Mac Allister - Liverpool

Valentín Barco - Racing de Estrasburgo

Delanteros

Lionel Messi - Inter Miami

Nicolás González - Atlético de Madrid

Giuliano Simeone - Atlético de Madrid

Lautaro Martínez - Inter de Milán

José Manuel López - Palmeiras

Julián Álvarez - Atlético de Madrid

Thiago Almada - Lyon

Nicolás Paz - Como 1907