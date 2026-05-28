Reforma previsional: "Acelerar su tratamiento no parece un camino razonable", criticó Sanzberro

El senador Víctor Sanzberro -departamento Victoria- criticó la decisión de sus pares de girar el proyecto de reforma jubilatoria tan sólo a dos comisiones: “Estamos hablando de una reforma que modifica aspectos centrales del sistema previsional, afecta derechos de trabajadores, jubilados y municipios, y ya genera cuestionamientos de constitucionalidad. Acelerar su tratamiento no parece un camino razonable ni institucionalmente responsable”, señaló el senador Víctor Sanzberro al cuestionar la decisión del oficialismo de limitar el tratamiento del proyecto en el Senado.

Lo afirmó luego que el oficialismo evitara enviar el proyecto a comisiones clave como Legislación General y Asuntos Municipales, violando las prácticas reglamentarias de la Cámara Alta.

La reforma del sistema jubilatorio (Ley N° 8.732) ingresó formalmente este miércoles al Senado. Sin embargo, desde la oposición denunciaron que se forzó el reglamento legislativo al girar la iniciativa únicamente a las comisiones de Presupuesto y Hacienda, y de Asuntos Constitucionales y Acuerdos, rechazando la propuesta de sumar a las comisiones de Legislación General y de Asuntos Municipales.

“El proyecto aborda materias diversas que corresponden a la competencia de distintas comisiones”, indicó Sanzberro, sustentando el planteo en los artículos 60 y 61 del Reglamento de la Cámara, los cuales ordenan que los asuntos mixtos deben ser dictaminados por las comisiones respectivas reunidas al efecto.

Al detallar la complejidad del articulado, el legislador enumeró las razones que exigían un debate ampliado:

Asuntos Constitucionales: por los artículos referidos a la delegación de facultades y la declaración de la emergencia previsional.

Legislación General: por las modificaciones sustanciales a la Ley 8.732 sobre prestaciones, movilidad, aportes y condiciones de acceso al beneficio.

Asuntos Municipales: por el impacto directo en las administraciones locales mediante el régimen de retención de fondos coparticipables a municipios y comunas.

Presupuesto y Hacienda: por la creación de aportes extraordinarios y la suba de contribuciones patronales.

“Esta decisión de recortar el debate no es técnica, es política. Evitar el giro a las comisiones específicas no contribuye a generar el consenso ni la transparencia necesarios para una reforma de esta magnitud”, concluyó el senador del PJ.