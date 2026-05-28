Histórico: Platense ganó en San Pablo y clasificó a octavos de la Libertadores

Platense ganó en San Pablo y logró una clasificación histórica a los octavos de final de la Copa Libertadores.

Platense le ganó 2-0 a Corinthians de Brasil, en condición de visitante, en el marco de la última fecha del Grupo E de la Copa Libertadores y clasificó a los octavos de final. En el Arena Corinthians de la ciudad brasileña de San Pablo, el mediocampista Franco Zapiola marcó los dos goles del Calamar.

Con este resultado, el equipo de Walter Zunino hace historia y se clasifica a los octavos de final de la Copa Libertadores en su primera participación, habiendo termina segundo en este Grupo E con 10 puntos.

Por su parte, el equipo de Fernando Diniz cierra esta fase de grupos con una derrota que no opaca su performance en la Copa Libertadores donde clasificó primero a octavos de final con 11 unidades.

En un colmado Arena Corinthians, el árbitro venezolano Alexis Herrera recurrió al VAR a los 21 minutos de juego y sancionó penal para Platense al observar de una clara mano del argentino Rodrigo Garro. El mediocampista Franco Zapiola fue el encargado de transformar el penal en gol con un remate cruzado a la izquierda ante el vuelo a la derecha del arquero Hugo Souza.

Ya en el complemento, el Calamar aumentó la ventaja con el segundo tanto de Zapiola en la noche paulista. Sobre la esquina derecha del área, el defensor Matheuzinho tocó en corto con el arquero Hugo Souza que se acercó a jugar sobre ese sector y este intentó saltear líneas pero terminó regalándole la pelota a Zapiola que, en el vértice diestro, le pegó por encima de la humanidad de Souza y anotó el 2-0.