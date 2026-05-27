Nogoyá, Aldea María Luisa y El Pingo participarán de una nueva jornada del ciclo La Noche de las Ciudades

Este sábado desde las 20, la Noche de las Ciudades en la Casa de la Cultura.

El ciclo La Noche de las Ciudades tendrá una nueva jornada este sábado 30 de mayo desde las 20, en la Casa de la Cultura (Carbó y 9 de julio, Paraná). Serán parte Nogoyá, Aldea María Luisa y El Pingo, con Estilo Vargas como grupo invitado. Con entrada libre y gratuita, es una iniciativa de la Secretaría de Cultura de Entre Ríos junto a los municipios que participan.

El ciclo La Noche de las Ciudades reúne a municipios de la provincia para compartir su cultura y su identidad. Participan artistas de cada localidad que presentan su música, danza, emprendimientos y gastronomía.

Desde María Luisa llegarán Hernán Pintos (artista plástico), Fabián Troncoso (artesano) y el ballet folklórico El Remanso; por Nogoyá estarán el Coro Coralía Cantemus además de obras de arte, fotos, manualidades y artesanías; El Pingo traerá sabores con identidad y pintura artística en vivo.

En esta fecha, el grupo invitado será Estilo Vargas, un joven grupo de chamamé fusión de Paraná que promete “ritmo, fiesta y corazón”. Se definen como una propuesta “bailable y popular que nace desde la raíz chamamecera del Litoral y dialoga con la cumbia campera y los sonidos tropicales, generando un show festivo, actual y profundamente regional”.

Con una trayectoria de cuatro años, Estilo Vargas se ha presentado en diversos escenarios provinciales y nacionales, consolidando un show dinámico y participativo, especialmente pensado para festivales y eventos multitudinarios, donde el baile, la conexión con el público y el clima de fiesta son protagonistas.