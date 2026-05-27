Productores de maíz exigieron previsibilidad y una reducción más rápida de los derechos de exportación

Zerboni reconoció avances del Gobierno en materia macroeconómica y regulatoria, pero advirtió que el actual cronograma de reducción de derechos de exportación resulta insuficiente para acelerar inversiones en la cadena maicera. “Si bien este es el camino correcto, necesitamos acelerar ese cronograma para poder llegar a retenciones cero en el menor tiempo posible y que esto sea por ley”, afirmó.

El dirigente valoró la reciente reducción de dos puntos en trigo y cebada, así como la presentación de un esquema gradual para el resto de los cultivos desde 2027. En el caso del maíz, ese programa prevé rebajas trimestrales hasta acumular una baja de un punto porcentual en un año.

Sin embargo, desde Maizar sostienen que el proceso debería ser más rápido. Zerboni vinculó la necesidad de acelerar el alivio impositivo con la posibilidad de generar previsibilidad para nuevas inversiones. En ese sentido, cuestionó la idea de que el sector deba esperar al próximo ciclo electoral para tomar decisiones de largo plazo.

El titular de la entidad sostuvo que la cadena no puede seguir escuchando que hay que “esperar dos años a ver qué pasa en la próxima elección”, porque bajo esa lógica “no hay inversión sustentable, no hay futuro”.

Además de las retenciones, Maizar pidió avanzar hacia un consenso fiscal entre Nación, provincias y municipios. Según Zerboni, cada baja de derechos de exportación pierde efecto si luego es compensada con aumentos en impuestos inmobiliarios rurales o tasas municipales.

“No puede ser que cada punto de rebaja de retenciones se lo lleven aumentos en los impuestos inmobiliarios rurales o en tasas municipales que no prestan ningún servicio”, señaló.

Los puntos que Maizar valoró del Gobierno

Pese al reclamo, Zerboni destacó una serie de medidas impulsadas por el Gobierno nacional. Entre ellas mencionó la unificación del tipo de cambio, el equilibrio fiscal, el impulso de inversiones mediante el RIGI y el RIMI, la eliminación de cupos de exportación y la reducción de trabas burocráticas.

Para el sector, esos cambios representan pasos relevantes para mejorar las condiciones de competitividad. De todos modos, el presidente de Maizar insistió en que la agenda debe completarse con una baja más rápida y estable de la carga tributaria sobre la producción y las exportaciones.

El planteo también incluyó la necesidad de generar más valor agregado dentro de la cadena. Zerboni señaló que Argentina todavía está lejos de aprovechar todo su potencial maicero y remarcó que el desafío no es únicamente producir más granos, sino transformarlos en carnes, lácteos, huevos, etanol e insumos industriales.

En esa línea, Maizar volvió a reclamar la aprobación de una nueva ley de biocombustibles, considerada por el sector como una herramienta clave para ampliar la demanda interna de maíz y fortalecer la industrialización de la producción agropecuaria.

Fuente: Ámbito Financiero.