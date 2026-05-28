Vaporeso abre sus puertas para un ciclo de conversaciones sobre el mundo de las galerías

La librería y café Vaporeso, situada en calle Nogoyá 324 de la capital entrerriana, llevará a cabo una nueva edición de su ciclo denominado Mesa Encendida los días viernes 29 y sábado 30 de mayo a partir de las 20:30. El evento, que consiste en una serie de conversaciones sobre arte y coleccionismo, contará con la coordinación del arquitecto Marcelo Olmos, reconocido especialista en la materia. La propuesta busca brindar herramientas para abordar la observación de obras artísticas y desmitificar la idea del arte como un lenguaje exclusivo o difícil de comprender.

A través de una modalidad de charla abierta y participativa, se busca fomentar un espacio de encuentro donde el diálogo y el intercambio de experiencias sean los ejes centrales para profundizar en el vínculo entre el espectador y la creación estética.

Durante las dos jornadas previstas, el arquitecto Olmos guiará a los presentes en un recorrido teórico y práctico sobre qué significa mirar una obra y de qué manera se puede transitar una galería de arte con una mirada más aguda y personal. La actividad pretende responder a interrogantes comunes de quienes se acercan a estos espacios y sienten que carecen de los conocimientos técnicos necesarios para interpretar lo que ven.

La premisa del encuentro sostiene que una obra no necesariamente debe ser explicada de forma racional, sino que su función puede ser la de generar preguntas, incomodar o simplemente cautivar al observador sin un motivo aparente. De esta forma, se propone una aproximación más humana y menos estructurada hacia las artes visuales.

La dinámica de Mesa Encendida se caracteriza por recrear un ambiente de hospitalidad que incluye una mesa compartida, servicio de vino y opciones gastronómicas para acompañar la charla.

Los temas a tratar también abordarán la trastienda del coleccionismo, analizando qué motiva a una persona a adquirir y conservar objetos artísticos y cómo se construye ese patrimonio personal.

Desde la organización de Vaporeso informaron que los cupos para participar en cualquiera de las dos noches son limitados, por lo que se requiere realizar una reserva previa a través de Instagram (@somosvaporeso).