La Justicia negó el arresto domiciliario al contador condenado en Entre Ríos por asociación ilícita fiscal

La Cámara Federal de Casación Penal decidió rechazar el recurso de casación interpuesto por la defensa de Sergio Oscar De Araquistain, ratificando así la negativa a concederle el beneficio de la prisión domiciliaria.

El contador De Araquistain fue condenado en mayo de 2023 por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Paraná a una pena que, tras ser revisada, quedó fijada en cuatro años y seis meses de prisión por ser coautor del delito de asociación ilícita fiscal.

Actualmente, el interno se encuentra alojado en la Unidad Penal 9 de Gualeguaychú, con una condena que vencerá el 9 de noviembre de 2027.

El fiscal federal José Ignacio Candioti se opuso fervientemente a que el contador público deje la cárcel.

El eje central del reclamo defensivo giraba en torno a la salud de De Araquistain, de 58 años, quien padece artritis reumatoidea, una enfermedad autoinmune, crónica y progresiva.

La defensa argumentó que el encierro carcelario impide un tratamiento adecuado de la patología y pone en riesgo la integridad del condenado, destacando que el hombre ya había cumplido dos años bajo monitoreo electrónico sin registrar incidentes.

Sin embargo, los jueces Javier Carbajo y Gustavo M. Hornos conformaron la mayoría que desestimó el pedido. Los magistrados se basaron en informes médicos de la Unidad 9 y de la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná, los cuales indicaron que el paciente se encuentra “clínicamente estable” y que sus patologías pueden ser debidamente tratadas dentro de la unidad de detención.

El juez Carbajo subrayó en su voto que “la mera invocación de cuestiones de salud no constituye un argumento suficiente” si el Estado está en condiciones de brindar la atención necesaria intramuros. Por su parte, el juez Hornos recordó que la prisión domiciliaria es un beneficio de carácter restrictivo y excepcional.

Un fallo dividido

La decisión no fue unánime. El juez Mariano Hernán Borinsky votó en disidencia, inclinándose por conceder la domiciliaria. Borinsky advirtió que la estabilidad clínica actual de De Araquistain es consecuencia directa del tratamiento especializado que recibió fuera de la cárcel y que la interrupción de dichas condiciones podría provocar un “efecto rebote” con grave deterioro funcional. Para este magistrado, la medida era necesaria para compatibilizar los fines de la pena con el derecho a la salud.

Pese a la negativa del arresto domiciliario, el tribunal encomendó al Tribunal Oral de Paraná que arbitre las medidas necesarias para asegurar que De Araquistain reciba atención médica periódica y el tratamiento requerido para sus patologías, garantizando que su detención no exceda las restricciones propias de la privación de la libertad.

La defensa ha formulado la reserva del caso federal, lo que abre la posibilidad de que el reclamo llegue en el futuro ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación

Los condenados por el TOF fueron: Roberto Izaguirre Ibáñez y a los contadores Luis Salvador Morelli y Sergio de Araquistain, todos nvestigados por delitos de cuello blanco, simulaciones de pago a la entidad recaudatoria ofrecidas a distintas empresas y una defraudación que superó los 10 millones de pesos durante 2011, cuyo cálculo a la actualidad equivaldría al millón de dólares.

Las firmas contactadas por los abogados y contadores son todas del rubro de la construcción y hubo compensaciones para Caballi SA de Miguel Marizza; Constructora del Norte (actualmente disuelta) de Guillermo Galeazzo; T&H Construcciones de Héctor Ricardo Turco Salé.

Fuente: Ahora.