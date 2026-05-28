La Uner organiza una peña en defensa de la universidad pública

La Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) llevará adelante este viernes 29 de mayo una jornada cultural denominada Peña Patria, bajo la consigna Cultura, identidad y Universidad Pública. El encuentro comenzará a las 20:30 y se extenderá hasta las 02 de la madrugada en el patio El Subsuelo, espacio ubicado en calle Andrés Pazos 406 de la capital entrerriana. La actividad pretende manifestar la defensa de la educación superior gratuita y el acceso a la cultura en el marco de un plan de lucha institucional.

La programación artística para esta velada incluye una variada oferta de danzas folclóricas que representan el trabajo extensionista de las distintas facultades de la universidad. Se presentarán los integrantes del Taller de Folklore de Mediana y Tercera Edad de la Facultad de Ciencias de la Educación, junto a la agrupación de danza de la Facultad de Ciencias Agropecuarias. Asimismo, la jornada contará con la participación de la Compañía de Danzas Quimera, que aportará su repertorio coreográfico a la celebración.

En cuanto a la propuesta musical, el escenario del patio El Subsuelo recibirá a diversos intérpretes y grupos que recorrerán géneros tradicionales y populares. Entre los artistas confirmados se encuentran Rubén Páez junto a Rocío Panozzo, el grupo Tierra Nativa y el dúo conformado por Mateo Tano, Marcos Trzuskot y Amadeo Dri.

Como parte de la dinámica de la peña, se habilitará un espacio de micrófono abierto para que otros músicos y público en general puedan sumarse a la expresión artística durante la noche.

Además de los espectáculos de música y danza, la Peña Patria contará con una feria de emprendimientos locales y un sector dedicado a la gastronomía regional. La Editorial de la Universidad Nacional de Entre Ríos (Eduner) también estará presente con un stand de libros, poniendo a disposición del público su catálogo de publicaciones académicas y literarias.

La entrada al evento consistirá en la donación de un alimento no perecedero o ropa de abrigo, elementos que serán destinados a la organización social Suma de Voluntades para asistir a sectores vulnerables de la ciudad.