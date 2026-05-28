Copa Sudamericana: River goleó a Blooming y clasificó primero en su zona

River goleó a Blooming y se clasificó primero en su grupo de la Copa Sudamericana.

River venció 3-0 a Blooming de Bolivia, en el estadio Más Monumental, por la sexta y última fecha del Grupo H de la Copa Sudamericana, y se clasificó directamente a los octavos de final como líder de la zona.

El equipo dirigido por Eduardo Coudet tuvo un primer tiempo incómodo, en el que Maximiliano Salas falló un penal a los 10 minutos, luego de estrellar su remate contra el palo izquierdo del arquero Gustavo Almada.

En este marco, River dominó la posesión, pero se fue al descanso igualado sin goles y con silbidos de parte del público.

En el complemento, el Millonario logró quebrar el partido: Salas abrió el marcador a los 11 minutos, tras una asistencia de Lucas Martínez Quarta; Fausto Vera amplió de penal a los 27’, luego de una infracción de Matías Abisab sobre Joaquín Freitas revisada por el VAR; y Lucas Silva selló el 3-0 a los 38, con un remate desde afuera del área.

Con este resultado, River cerró el Grupo H con 14 puntos, producto de cuatro triunfos y dos empates, y quedó por delante de RB Bragantino, que finalizó segundo con 10 unidades y jugará el repechaje previo a octavos.

En tanto que Blooming terminó último, con apenas un punto.