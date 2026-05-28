Turismo Nacional: Joel Gassmann probó en el autódromo de Olavarría

El entrerriano Joel Gassmann probó con su Chevrolet Crtuze en el trazo de Olavarría.

El crespense Joel Gassmann realizó una prueba en el autódromo Hermanos Emiliozzi de Olavarría, a los mandos del Chevrolet Cruze atendido por Scudería Philagro JT. El entrerriano llevó adelante la sesión preparatoria con vistas a la carrera a disputarse en el autódromo Roberto Mouras de La Plata, entre los días 5, 6 y 7 de junio.

El natural de Crespo planificó una jornada de pruebas con la formación establecida en Lobería, con el fin de analizar el funcionamiento del vehículo con el cual se ubica en la 13º posición del campeonato 2026 de la Clase 3, sumando 51 unidades al momento.

“Pudimos probar cuestiones vinculadas a la aerodinámica, y luego analizamos el funcionamiento de algunos elementos hasta que un inconveniente en el motor detuvo parcialmente el desarrollo de la prueba”, explicó el piloto.

A lo que agregó: “Si bien reemplazamos el motor y continuamos con la prueba, quedaron pendientes de analizar algunos elementos, dado que el tiempo que teníamos destinado a ello tuvimos que emplearlo en el cambio del motor”.

Para el final, Gassmann manifestó: “A pesar de este inconveniente, pudimos despejar varias dudas, cuyas correcciones favorecieron el mejor funcionamiento del auto, lo cual esperamos sea evidente en la próxima carrera del TN en La Plata”.