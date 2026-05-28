Reforma previsional: “Es probable que se apruebe si se confirma la traición de la senadora de Feliciano”

“La Multisectorial va a largar un documento que va a ser una primera síntesis de la evaluación que hacemos del proyecto del gobierno y la semana que viene vamos a definir un plan de acción que vamos a dar a conocer a la sociedad”, adelantó Segura.

El secretario General de la Asociación Judicial de Entre Ríos (AJER), José María Segura, se refirió a la protesta que realizaron los gremios estatales frente a Casa de Gobierno contra la reforma del sistema previsional que tomó estado parlamentario en el Senado y anunció un plan de acción de la Multisectorial.

En declaraciones realizadas al móvil del programa A Quien Corresponda (Radio Plaza 94.7), Segura comentó que la protesta del miércoles “fue una manifestación de todos los sectores de la Multisectorial en relación a que tomó estado parlamentario finalmente el proyecto del gobierno de reforma previsional, que se dio a conocer el viernes anterior al fin de semana largo. Y fue para hacerle saber al Senado que la Multisectorial ratifica su voluntad de rechazar este proyecto de ajuste, por más que haya sido atemperado”.

“Esto es producto del rechazo que el gobierno está sintiendo de parte de la sociedad, porque significa un empobrecimiento de los jubilados y de los trabajadores. Fue para ratificar esa voluntad de defender los derechos que tenemos los trabajadores”, afirmó.

Sostuvo que la convocatoria a la protesta “fue hecha a cuerpos de delegados, a los dirigentes de los gremios, a los compañeros jubilados también, así que era la expectativa”.

Consultado por los pasos a seguir, ya con el proyecto en estado parlamentario, Seguro adelantó que “la Multisectorial va a largar un documento que va a ser una primera síntesis de la evaluación que hacemos del proyecto del gobierno y la semana que viene vamos a definir un plan de acción que vamos a dar a conocer a la sociedad”.

Si bien aclaró que las medidas de ese plan de acción no “están definidas todavía”, anticipó que “lo estamos debatiendo entre los gremios, pero seguramente va a incluir una movilización provincial con paro en general de todos los gremios y algunas otras actividades también. Seguramente también habrá un paro, porque el paro va a ser lo que va a posibilitar la movilización ya que la gente que viene de las distintas ciudades, que están a 200 o 300 kilómetros de Paraná para movilizarse acá, necesitan tener el día porque el viaje arranca temprano”.

En cuanto al proyecto en sí, sostuvo que “el texto se dio a conocer el viernes y lo estudiamos, lo analizamos, y lo que vemos es que sigue el criterio central o el objetivo principal del proyecto que es reducir los sueldos de los jubilados. Y sobre el financiamiento de la Caja y la necesidad de lograr una sustentabilidad en el funcionamiento de la Caja, la única solución del gobierno es el empobrecimiento de los jubilados a través del ajuste de las jubilaciones. Ante eso, desde la Multisectorial presentamos un proyecto de ley que tiene como objeto conseguir recursos para financiar a la Caja”.

Consultado por la falta de escucha del gobierno hacia los planteos de los gremios, Segura afirmó: “A esto lo dijo literalmente el gobernador, no estamos haciendo una interpretación, sino que en la última reunión el gobernador lo dijo en forma explícita y clara: que él no está dispuesto a hacer alguna modificación de ninguna otra legislación, que el ajuste se hace dentro del sistema. O sea, eso es reducir salarios de los trabajadores activos y jubilados”.

Respecto de la aprobación del proyecto, indicó que “Es probable que se apruebe si se confirma la traición de la senadora del Departamento Feliciano (Gladys Domínguez), porque en realidad fue electa por la oposición y debería cumplir con el mandato que le dio el sector de la sociedad que la votó. Evidentemente ha cambiado, a cambio de algo seguramente, su posición y está apoyando ahora al gobierno. Si eso se confirma, como sucedió ayer ya con la decisión de a qué comisiones tenía que ir el proyecto de ley del gobierno, seguramente lo van a aprobar por lo menos en el Senado”.

Por último, confirmó que “la semana que viene se dará a conocer el plan de lucha, pero las medidas de fuerza se van a definir en función de cuándo se trate el proyecto en el recinto en el Senado”.