Un senador de Victoria impulsa un registro provincial de avistamientos anómalos

El Senado de Entre Ríos comenzó a debatir un proyecto de ley que busca crear el Programa Provincial de Registro de Fenómenos Anómalos (PRFA), una iniciativa presentada por el senador provincial Víctor Sanzberro (Victoria) para recibir, registrar, analizar y preservar reportes de objetos o fenómenos no identificados en el espacio aéreo, terrestre y en cursos de agua del territorio entrerriano.

La propuesta ingresó bajo el expediente N° 15.702 y fue girada a la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología. El texto plantea la creación de un sistema oficial de recopilación de testimonios y observaciones vinculadas a fenómenos anómalos, con el objetivo de construir una base de datos provincial y generar mecanismos de estudio interdisciplinario.

La iniciativa vuelve a poner a Victoria en el centro de una temática que desde hace décadas forma parte de la identidad cultural, turística y hasta histórica de la ciudad. El departamento del sur entrerriano es considerado uno de los puntos con mayor cantidad de reportes de avistamientos de OVNIS y fenómenos extraños en el país, situación que incluso derivó en la creación de espacios temáticos, encuentros internacionales y circuitos turísticos específicos.





Una historia ligada a los avistamientos

Los relatos sobre luces extrañas, objetos voladores y fenómenos difíciles de explicar comenzaron a multiplicarse en Victoria especialmente desde la década del ‘80, aunque existen registros orales anteriores vinculados a pescadores, isleños y habitantes de la zona de islas.

Con el correr de los años, la ciudad fue construyendo una identidad particular alrededor del fenómeno OVNI. Uno de los episodios más recordados ocurrió en 1991, cuando vecinos denunciaron la presencia de luces sobre las islas del delta y movimientos extraños sobre el río Paraná. Aquellos relatos tuvieron amplia repercusión mediática y comenzaron a atraer investigadores, curiosos y especialistas en ufología.

A partir de entonces, Victoria pasó a integrar circuitos nacionales vinculados a la investigación de fenómenos anómalos y paranormales. La ciudad fue sede de congresos, encuentros y jornadas temáticas que reunieron expositores de distintos puntos del país e incluso del exterior.

El Museo Ovni y el desarrollo turístico

Uno de los hitos más importantes en esa construcción cultural fue la creación del Museo Ovni de Victoria, un espacio dedicado a recopilar testimonios, fotografías, archivos periodísticos, documentación histórica y elementos vinculados a avistamientos registrados en la región.

El museo se transformó con los años en uno de los atractivos turísticos distintivos de la ciudad y en un punto de referencia para investigadores y aficionados a la temática. Allí se exhiben registros históricos de avistamientos, reconstrucciones de casos emblemáticos y material audiovisual sobre fenómenos reportados en Entre Ríos y otras provincias.

La actividad vinculada a la ufología también generó impacto económico y turístico. Victoria incorporó recorridos temáticos, charlas y encuentros especializados que atrajeron visitantes durante distintas temporadas. Incluso la ciudad llegó a promocionarse en determinados períodos como un destino asociado al misterio y los fenómenos inexplicables.

El fenómeno también se relaciona con características geográficas de la zona de islas y humedales, donde muchos investigadores sostienen que existe una concentración inusual de reportes de luces y movimientos aéreos no identificados.

Qué propone el proyecto

El proyecto impulsado por Sanzberro plantea la creación de un programa oficial destinado a “recibir, registrar, analizar y preservar de forma sistémica” los reportes sobre objetos o fenómenos no identificados.

La iniciativa contempla fenómenos observados:

en el espacio aéreo,

sobre territorio terrestre,

y en cursos de agua de Entre Ríos.

Además, busca generar articulación con instituciones educativas, científicas y tecnológicas para el tratamiento de la información recolectada.

Según se desprende del texto legislativo, la intención es construir un registro documental provincial que permita preservar testimonios y desarrollar investigaciones desde distintas disciplinas, sin emitir conclusiones previas sobre el origen de los fenómenos reportados.

Un fenómeno que excede la curiosidad

En Victoria sostienen desde hace años que el interés por los fenómenos anómalos dejó de ser únicamente una cuestión vinculada a la curiosidad o al espectáculo. La temática se convirtió en parte de la identidad cultural local y en un elemento que forma parte del perfil turístico de la ciudad.

El debate legislativo reabre además una discusión más amplia sobre el abordaje institucional de fenómenos que históricamente quedaron relegados al ámbito privado, periodístico o de grupos independientes de investigación.

Ahora, con el proyecto ya ingresado al Senado, Entre Ríos podría convertirse en una de las primeras provincias del país en contar con un registro oficial destinado específicamente a documentar fenómenos anómalos y avistamientos de objetos no identificados.