Habrá noche de música y milonga en Ferrero Cantina

Arrabaleras y Tango Entrerriano se juntan en una nueva edición de "Si lo sabe, cante".

Este viernes 29 de mayo, a partir de las 21, se llevará a cabo una nueva edición del encuentro tanguero mensual en el espacio de Ferrero Cantina (Piedrabuena 133) de la ciudad de Paraná. El evento conjuga música en vivo, baile y participación del público, y contará con las actuaciones de las agrupaciones Arrabaleras y Tango Entrerriano.

La propuesta artística estará encabezada por el dúo conformado por Angela Herrera y Silvina Badano, integrantes de Arrabaleras, junto al trío de músicos Martín Carrere, Juan Penas y Santiago Weber, integrantes de Tango Entrerriano.

Este ensamble de cinco músicos en total propone un recorrido por el cancionero rioplatense y regional, donde las composiciones y los estilos marcan una fuerte identidad del litoral.

Durante la primera parte de la noche, los artistas ofrecerán un repertorio de tangos clásicos, preparando el clima para lo que los organizadores denominan la "milonga amiga", un espacio abierto donde los presentes podrán ocupar la pista de baile.

Uno de los atractivos principales de esta edición es el segmento denominado "Si lo sabe, cante", un formato de micrófono abierto que dispondrá de un listado de treinta canciones para quienes se animen a subir al escenario.

Además de la programación musical, Ferrero Cantina ofrecerá su habitual servicio gastronómico.

Las entradas anticipadas tienen un costo de $10.000, reservando al 343 5069799. En puerta, el valor será de $12.000.