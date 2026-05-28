Cultura en Escena inicia un nuevo ciclo con propuestas de danza y folklore

Cultura en Escena propone una noche de danza y folklore este sábado en la Escuela Constancio Carminio.

Será este sábado 30 de mayo a las 19, en la Escuela de Música, Danza y Teatro Prof. Constancio Carminio (Italia 61). La actividad tendrá acceso libre y está organizada por la Municipalidad de Paraná y la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de la UADER.

La propuesta abrirá un nuevo ciclo destinado a visibilizar producciones artísticas locales y generar espacios de encuentro entre el público y las distintas expresiones culturales de la ciudad.

En esta edición se presentarán Cosas del Pago, de la Compañía Folclórica Litoraleña El Grito Sagrado; y Pescadoras, del Estudio de Danza Mariana Retamar.

Cultura en Escena forma parte de las convocatorias culturales impulsadas por el Municipio y busca acompañar y fortalecer el trabajo de artistas, grupos y compañías locales a través de espacios de exhibición y circulación artística.