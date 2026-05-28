El ciclo Otoño en el Patio continúa este sábado con una propuesta de clown y música

La Asociación Civil Barriletes, a través de su propuesta cultural Otoño en el Patio, llevará a cabo la tercera jornada de su ciclo teatral este sábado 30 de mayo de 2026 a las 15:30. El encuentro se desarrollará en la sede de la institución, ubicada en calle Courreges 418 de la ciudad de Paraná, y contará con la presentación de la obra titulada "Valga la redundancia! Manso desconcierto".

El espectáculo, protagonizado por el actor Ezequiel Caridad, combina técnicas de clown con una ejecución musical en vivo, explorando la relación entre el artista y sus instrumentos en un entorno de comedia física.

La obra presenta a Manso, un payaso músico excéntrico que llega ante el público con la intención de ofrecer un concierto de piano. Sin embargo, la función se transforma rápidamente en un desconcierto cuando los objetos, instrumentos y diversos dispositivos comienzan a comportarse de manera imprevista y desafían la autoridad del intérprete.

A través de este hilo conductor, el personaje se ve envuelto en una serie de situaciones accidentadas que lo llevan constantemente al suelo, que convierten el recital en una danza de tropiezos y desequilibrios.

Manso se caracteriza por ser un artista itinerante que recorre tanto salas de teatro como espacios públicos con su particular piano rodante, el cual está repleto de artilugios y mecanismos curiosos.

Durante el desarrollo de la pieza, el payaso intenta ejecutar dulces melodías con una torpeza estudiada, pero los elementos escenográficos adquieren una suerte de personalidad propia, atentando contra la fluidez del repertorio. Este enfrentamiento entre el músico y sus herramientas de trabajo genera una repetición de situaciones desconcertantes que obligan al protagonista a buscar nuevas formas de estabilidad para poder finalizar su presentación frente a la audiencia.

Función apta para toda la familia.

El espectáculo se realizará bajo la modalidad de entrada a la gorra consciente.