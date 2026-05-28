Básquet asociativo: Quique Club ganó un partido clave

Quique Club ganó un partido clave ante Olimpia y se acomodó en las posiciones de la APB.

Con la disputa de cuatro partidos, en la noche de este miércoles prosiguió la actividad de la fecha 12 del Torneo Apertura de Primera División que organiza la Asociación Paranaense de Básquet. En este marco, los equipos que salieron victoriosos del parqué fueron Quique Club, Unión de Crespo, Echagüe y Paracao.

En uno de los partidos destacados de este miércoles, Quique Club impuso condiciones, ganó un partido de alto valor y mandó un claro mensaje al resto. El Decano demostró estar a la altura al superar de visitante a Olimpia por 71 a 62.

En otro importante encuentro, Unión de Crespo en silencio se acomoda bien arriba. Superó de visitante a Sionista 77 a 58 y se posiciona arriba en las posiciones.

Por otra parte, quien ganó un partido clave para meterse en playoffs es el Atlético Echagüe Club, que en su cancha venció al Paraná Rowing Club por 74 a 69, consigna Paraná Deportes.

Otro equipo que dio un paso al frente es Paracao, que debió esforzarse para vencer a Patronato 72 a 62.

Por otra parte, este jueves, Talleres recibirá a San Martín en el cierre de la jornada. Si gana el Rojo saltará a la punta y quedará como nuevo y único líder del campeonato. En la ocasión quedó libre Ciclista.

Así quedó la tabla

La tabla de posiciones es la siguiente: Ciclista (8-3) y Unión de Crespo (8-3), 19; Talleres (8-2), Quique Club (7-4) y Olimpia (7-4), 18; Recreativo (7-3) y Estudiantes (6-5), 17; Echagüe (5-6) 16; Patronato (4-5), 15; Sionista (3-8) y Paracao (4-6), 14; San Martín (1-9) y Rowing (1-9) 11.