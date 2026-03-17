Círculo vicioso: el gobierno ajustará más el gasto por la baja recaudación

Si bien en el Ministerio de Economía reconocen que no fue bueno el dato de inflación de febrero -se registró un aumento del costo de vida de 2,9%- atribuyen este relativamente elevado aumento a “la corrección de precios relativos”. En consecuencia, sostienen que se trata de fenómenos circunstanciales que “no deberían dar lugar a un mayor endurecimiento de la política monetaria”. Y más aún si se tiene en cuenta que el frente fiscal se presenta desafiante.

Al respecto, en los últimos siete meses la recaudación impositiva cayó de manera ininterrumpida. El mes pasado los ingresos tributarios sumaron $16,2 billones marcando un retroceso interanual del orden de 10% en valores reales.

Más allá de la profundidad de este descenso, el dato de política económica relevante es que los especialistas creen que “habrá que acostumbrarse a una menor recaudación”, publicó Ámbito.

Explican que no se trata de una caída coyuntural, sino que la menor recolección responde a la decisión oficial de reducir la carga tributaria, eliminando gravámenes como el Impuesto País o las retenciones anticipadas sobre las importaciones.

Por otro lado, también inciden los cambios en la estructura económica. Los sectores que vienen teniendo mejor desenvolvimiento -agro, energía, minería- comparativamente aportan menos que actividades que han quedado rezagadas –particularmente, la industria-.

En consecuencia, el Poder Ejecutivo prevé seguir con su política de ajuste del gasto, ya que para los libertarios el equilibrio fiscal “no se negocia”.

El resultado del Tesoro viene siendo superavitario y se espera que la próxima información correspondiente a febrero último también muestre un saldo positivo. No obstante, cabe recordar que en enero se registraron ingresos de capital extraordinarios por $1,04 billones, explicados por los recursos generados por la licitación para la operación privada de las centrales hidroeléctricas del Comahue.

Restricción monetaria

Si bien la inflación no baja desde mayo del año pasado, fuentes de la conducción económica le restan dramatismo a la marcha de los precios y adelantan que, en principio, “no contemplan acentuar la restricción monetaria”.

La lectura del Palacio de Hacienda es que en el aumento de la inflación del segundo mes del año incidieron particularmente los incrementos de tarifas de gas, agua y electricidad –el rubro vivienda subió 6,8%- y los alimentos –las carnes aumentaron 4,5%-.

Así, consideran que se trata de ajuste de precios relativos -necesarios para que las tarifas cubran los costos y disminuir así el déficit– e incrementos estacionales como los que se registraron en carnes y verduras.

El Banco Central lleva una medición propia, denominada inflación “subyacente”, que descuenta de la inflación núcleo un par de rubros considerados volátiles (alquileres y carnes).

Este indicador mostró una variación de 2,4% en febrero (0,5 puntos porcentuales menos que el índice total) que, si bien se aceleró 0,2 puntos porcentuales respecto del mes anterior, “no supone un incremento tan importante como para que hagamos más restrictiva la política monetaria”, según se comenta en pasillos oficiales.

Actividad económica

Analistas señalan que las autoridades deberían flexibilizar la política monetaria para no agravar el problema de morosidad que sufre el sistema financiero -datos privados estiman en más de 10% la morosidad en los créditos a familias- y estimular la actividad económica.

Todavía los datos son preliminares, pero en fuentes cercanas al Ministerio de Economía se manejan cifras que llevan a creer que, tras retroceder desde el segundo trimestre del año pasado, en noviembre 2025 “la actividad económica habría tocado piso”.

El último dato conocido del Estimador Mensual de Actividad Económica correspondiente a diciembre último exhibió una suba mensual de 1,8% y una variación de 0,3% en la serie tendencia – ciclo. Los datos que maneja el Palacio de Hacienda muestran que esta “leve” recuperación se habría mantenido tanto en enero como en febrero pasados.