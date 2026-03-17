Los mitos y relatos del pasado argentino llegan a Paraná de la mano de Felipe Pigna y Pedro Saborido

El historiador Felipe Pigna y el guionista Pedro Saborido realizarán una presentación conjunta de su obra titulada Historias Argentinas el próximo viernes 27 de marzo a las 21 en el Teatro Municipal 3 de Febrero de la ciudad de Paraná. Este espectáculo recorrió diversos escenarios del país y está basado en un abordaje de los sucesos fundamentales del pasado nacional, a través de anécdotas y figuras históricas.

La iniciativa surgió a partir de una inquietud compartida entre ambos autores por encontrar formas innovadoras de relatar los procesos históricos, para propiciar un acercamiento más directo con el público. Durante el desarrollo del espectáculo, Pigna y Saborido transitan por episodios que incluyen revoluciones, amores, delirios y momentos fundamentales que marcaron el destino institucional del país.

Valor de entradas

Preferencial $50.000.

Platea $45.000.

Palcos bajos $40.000.

Palcos altos y anfiteatro $35.000.

Tertulia $35.000.

Pueden adquirirse en la boletería del Teatro o a través de Gradatickets, con promociones de financiación de 3 y 6 cuotas sin interés para usuarios de los bancos Entre Ríos y Santa Fe.