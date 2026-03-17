Sóftbol: todo listo para que The Show Pro Series entre en acción en Paraná

Está todo listo para que The Show Pro Series de sóftbol entre en acción en la ciudad de Paraná.

Después de semanas de expectativa, finalmente llegó el momento para los fanáticos del sóftbol en la región. Este miércoles comenzará oficialmente el The Show Pro Series, un torneo internacional que reunirá a destacados equipos y jugadores del continente en la capital entrerriana.

El certamen se desarrollará hasta el sábado por la noche en el histórico Estadio Mundialista de Sóftbol Ingeniero Nafaldo Cargnel, escenario emblemático de la disciplina en la ciudad de Paraná.

La competencia, que se disputará bajo el formato de franquicias, promete cuatro jornadas de alto nivel deportivo, acompañadas por espectáculos musicales y actividades especiales pensadas para toda la familia. Con esta propuesta, la capital entrerriana volverá a posicionarse como uno de los grandes centros del sóftbol en Argentina y Sudamérica.

En la previa, congresillo técnico

Antes del inicio de los partidos oficiales, este martes se realizará el congresillo técnico, instancia clave para ultimar detalles organizativos de la competencia. La reunión tendrá lugar desde las 19 en la Sala Mayo y contará con la presencia de entrenadores de los equipos participantes, además de dirigentes y autoridades vinculadas al deporte.

Este encuentro servirá para coordinar aspectos reglamentarios, logísticos y deportivos de cara al inicio del certamen, que comenzará al día siguiente con la jornada inaugural en el estadio mundialista.

Un torneo internacional con formato de franquicias

El The Show Pro Series tendrá la participación de seis equipos que competirán en la categoría Primera División masculina. Se trata de un formato innovador para el país, similar al utilizado en ligas profesionales de otros lugares del mundo, en el que las franquicias se conforman con jugadores provenientes de distintos clubes y países.

Las franquicias participantes serán:

ACCIN Vortex (Argentina)

South Argentina (Argentina)

Caciques by Swing (Chile)

City Pan (Chile)

Team Finca Jujure (Venezuela)

Selección argentina U23

La presencia de jugadores internacionales elevará el nivel competitivo del torneo y le dará un marco especial a una competencia que busca consolidarse dentro del calendario del sóftbol regional.





Un festival deportivo para la ciudad

Más allá de la competencia deportiva, la organización preparó una agenda que combina partidos oficiales, encuentros exhibición y shows musicales. El objetivo es convertir al estadio en un verdadero festival del deporte durante las cuatro jornadas del evento.

El acontecimiento fue declarado de interés por el Honorable Concejo Deliberante de Paraná y también por la Cámara de Diputados de la provincia de Entre Ríos, reconociendo su impacto turístico y deportivo para la región.

Como anticipo de lo que será el torneo, este lunes comenzaron a disputarse partidos amistosos entre las franquicias participantes y equipos locales, encuentros que continuarán este martes y que sirven como antesala del espectáculo principal.