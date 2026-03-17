Airaldi se identificó en el juicio, datalló su patrimonio y se solidarizó con Candioti por el plan criminal

El imputado Leonardo Roberto Airaldi prestó declaración este martes ante el Tribunal Oral Federal de Paraná en una audiencia centrada en su identificación formal y la exposición de su situación personal y patrimonial, en el marco de un juicio atravesado por un fuerte clima de tensión institucional.

La comparecencia se produjo luego de su traslado desde el penal federal de Ezeiza bajo un importante operativo de seguridad, tal como informó ANÁLISIS, en función del nivel de riesgo que rodea al proceso y de una investigación paralela por un presunto plan para asesinar a funcionarios judiciales y políticos.

Identificación y datos personales

En el inicio de su intervención, Airaldi brindó sus datos filiatorios: indicó que tiene 43 años, que nació en Mar del Plata y que es padre de dos hijos pequeños. Señaló además que es soltero y que desde fines de 2022 convivía con su actual pareja.

También hizo referencia a su historia familiar, vinculada —según describió— a varias generaciones de productores agropecuarios, y mencionó el fallecimiento de su padre en el año 2000. Su madre, según expuso, se desempeña como profesora de literatura y productora rural.

En cuanto a su formación, sostuvo que cursó estudios de Ciencias Económicas y Abogacía, aunque no los finalizó.

Un entramado de empresas y bienes

Uno de los tramos más extensos de su declaración estuvo dedicado a describir su actividad económica y el esquema societario que —según afirmó— conforma su patrimonio.

Airaldi aseguró que actualmente participa en al menos seis estructuras empresariales, entre fideicomisos y sociedades vinculadas a actividades agropecuarias e inmobiliarias. Entre ellas mencionó emprendimientos radicados en Diamante y en la Ciudad de Buenos Aires.

En ese marco, indicó que sus ingresos rondaban los 50 millones de pesos anuales, equivalentes a unos cuatro millones mensuales, cifra que contrasta con otras estimaciones incorporadas a la causa.

Respecto de los bienes, afirmó que no posee propiedades a su nombre personal, sino que los inmuebles y activos se encuentran registrados a nombre de las empresas. Detalló en ese sentido la existencia de campos de gran extensión —incluyendo explotaciones de más de mil y hasta más de dos mil hectáreas—, además de inmuebles urbanos en Diamante y vehículos de trabajo.

También mencionó embarcaciones utilizadas para tareas rurales y una flota de vehículos —entre camionetas, camiones y acoplados— pertenecientes a las firmas.

La referencia al presunto plan para asesinar funcionarios

Uno de los momentos más sensibles de la audiencia se produjo cuando Airaldi hizo alusión a la denuncia que lo vincula con un presunto plan para asesinar al fiscal José Ignacio Candioti, al juez Leandro Ríos y al ministro de Seguridad de Entre Ríos, Néstor Roncaglia.

Lejos de convalidar esa hipótesis, el imputado expresó su solidaridad con el fiscal Candioti, quien se encontraba presente en la sala, en relación con la gravedad institucional de los hechos denunciados.

El gesto se dio en un contexto particularmente delicado: la acusación sobre ese supuesto plan —que tuvo como uno de sus antecedentes las manifestaciones atribuidas a Daniel Celis— derivó en el refuerzo de medidas de seguridad y en la apertura de una línea investigativa paralela.

El antecedente penal

Durante su exposición, el imputado reconoció un antecedente penal vinculado a la portación ilegítima de un arma de guerra, en una causa en la que —según explicó— accedió a un juicio abreviado con una condena de tres años de ejecución condicional.

Aclaró que ese hecho no estuvo relacionado con narcotráfico ni con la planificación de delitos violentos, y que la pena fue morigerada en el marco de ese acuerdo judicial.

Un juicio bajo alta tensión

El proceso judicial que tiene a Airaldi como principal acusado se desarrolla en un escenario atravesado no solo por la gravedad de los delitos investigados, sino también por sus derivaciones institucionales.

La audiencia de este martes dejó así un doble registro: por un lado, el cumplimiento de una instancia formal clave como la identificación del imputado y la exposición de su perfil económico; por otro, la persistencia de un clima de preocupación en torno a la seguridad de funcionarios y al impacto de las denuncias que orbitan alrededor del caso.

El debate continuará en próximas jornadas, con la incorporación de pruebas y testimonios en un expediente que se perfila como uno de los más sensibles del fuero federal en la provincia.