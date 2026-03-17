Reforma: Bagnat vaticinó que “en abril” se presentaría el proyecto y la sanción podría ser “a mitad de año”

"Que cada uno asuma la responsabilidad histórica que tiene en este momento de no repetir las recetas de los últimos 30 años con títulos, declaraciones o yéndose por la tangente con reclamos sectoriales o en contra de otro escalafón, sino realmente ponerse en los zapatos de una reforma que no va a tener impacto en el corto plazo y que va a necesitar la provincia de acá a cinco, 10 o 15 años”, pidió Bagnat.

El presidente de la Caja de Jubilaciones de Entre Ríos, Gastón Bagnat, se refirió al análisis del borrador del proyecto de reforma previsional con los gremios, remarcó el trabajo que se viene desarrollando para lograr su aprobación y habló de la futura implementación de la ley.

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio 94.7), Bagnat sostuvo que “hay dos cosas importantes” en la cuestión de la reforma: “Una, el ordenamiento del lugar desde donde yo tenía que hablar, era difícil hablar desde la Caja hace dos años. Y el otro es que, con la presentación del borrador después de dos años de reuniones y trabajo, nadie se encontró con algo distinto de lo que veníamos hablando y de lo que hablamos en las reuniones. Para mí eso es importante porque hemos construido una credibilidad en el proceso de manejar los temas y de los datos”.

Consideró que “eso ya genera el escenario que para mí es importante hoy, que es que cada uno asuma la responsabilidad histórica que tiene en este momento de no repetir las recetas de los últimos 30 años con títulos, declaraciones o yéndose por la tangente con reclamos sectoriales o en contra de otro escalafón, sino realmente ponerse en los zapatos de una reforma que no va a tener impacto en el corto plazo y que va a necesitar la provincia de acá a cinco, 10 o 15 años”.

En cuanto a posibles modificaciones a realizar al proyecto que plantea el gobierno, el funcionario aseguró que “a esa charla ya la estamos teniendo. De hecho, ayer estuvimos reunidos con dirigentes de AGMER, estamos hablando con ATE y con UPCN. Acá hay charlas y conversaciones que tienen que ver con esos límites, esos márgenes de los artículos principales, de los vectores principales, que obviamente es un todo, después es una foto grande que hay que mirar, pero que es en la que estamos nosotros esperando que haya propuestas concretas, aunque sea en reunión de trabajo. No hay por qué en este proceso mezclar lo que va a quedar, que es la ley, con el posicionamiento momentáneo de alguien que, para afuera, tiene que sentar una posición. Ni siquiera estamos en eso, estamos cuidando que realmente la ley que quede sirva”.

“Lo importante es que los márgenes en los artículos principales están abiertos, que va a depender de la real vocación de los gremios, de los distintos actores del Estado por involucrarse en el proceso. La pelota está del lado de ellos, claramente. Nosotros hemos hecho el proceso, hemos marcado, hemos fijado posición pública y de trabajo, argumentándola con números y ahora la pelota está del lado de ellos. Hasta ahora uno no percibe o no escucha medidas concretas, sí en algunos casos voluntad de dialogar, de sacar la ley. Así que estamos en esos días. Es importante el respeto también porque hay que actuar a conciencia y hay que asumir la responsabilidad. Yo creo que es importante, más allá de que sea un relato o como lo quieran presentar, pero es importante porque el escenario podría ser totalmente distinto y costó construirlo”, describió.

Consultado por posibles planteos judiciales contra algunos puntos de la reforma, Bagnat afirmó que “todo lo que se ha volcado en el papel, precisamente pasa por ese filtro porque hemos desandado un camino de litigiosidad. Córdoba tiene 4.000 juicios previsionales, Santa Fe tiene 4.000 juicios previsionales, la ANSES tiene 60.000 juicios previsionales, nosotros no tenemos juicios; tiene cinco o seis juicios que ha heredado de los años anteriores, que están siguiendo su curso, pero mi gestión no tiene un solo juicio, ha tenido 20 amparos, de los cuales hemos ganado 19”.

“Lo importante con la ley es el artículo, pero el artículo después, si no está reglamentado, no capacitás a la gente, no lo aplicás y después no lo testeas en la justicia, no podés garantizar ningún resultado. Esa es la tarea nuestra. Puede ser muy lindo un artículo, pero hay que implementarlo y después hay que capacitar a la gente para que el equipo de trabajo lo sepa aplicar en las resoluciones. Y después va a haber abogados que van a presentar amparos y hay que fundamentarlos y defenderlos en la justicia. Cuando terminó ese proceso, se puede decir si resultó esto, si está funcionando. Es un proceso muy complejo y hemos cuidado todos los detalles. Hemos trabajado reforzando la oficina de oficios, el cuadro de abogados, hemos capacitado, hacemos muchas reuniones de trabajo de equipo con liquidaciones, porque si no te empezás con las moras, las malas aplicaciones, y te llenan de juicios y al final cargas al Estado de un gasto tremendo, gigante. Entonces todo eso nosotros lo hemos evitado y este proyecto que se va a presentar, el borrador que contiene esos vectores, están chequeados. El que espere que va a haber algo que va a poder judicializar o alegar que es anticonstitucional, pierde el tiempo, pero estamos preparados para ese escenario”, aseveró.

Sobre la fecha tentativa de ingreso a la Legislatura del proyecto, opinó que “a la decisión la toma el gobernador, pero tengo toda la sensación de que, en el mes de abril, se va a estar presentando el proyecto de ley”. “Una vez que se presente es porque ya se ha superado la parte del debate y después vendrá la aprobación en las Cámaras y entiendo que hay gente que está trabajando en eso, así que no le veo inconvenientes. Yo creo que la ley va a salir”, adelantó.

En ese marco, estimó que “para mitad de año tendría que estar sancionada para empezar a implementarlo en el segundo semestre del año; sería un buen escenario”. Agregó que “se irá implementando lentamente. Con las altas, empiezan determinadas cosas que se implementan a medida que se van haciendo las altas. Por eso, hay que capacitar al equipo, hay que trabajar, hay que hacer muchas reuniones para empezar a tener esa visión de cómo hay que implementarlo”.

Estadísticas

En cuanto al nivel de jubilaciones y de fallecimientos de jubilados, consignó que “el promedio histórico es un crecimiento de la base del 50%. Es decir que, si hay 100 altas, por lo general en el mismo periodo habrá 50 bajas de beneficios, beneficios que se extinguen, la mayoría por fallecimiento”.

“Si nosotros dimos 7.000 altas en estos dos años, la base probablemente haya crecido en 3.500 personas. La gente vive más y eso se está notando ya muchísimo. Estamos pagando un promedio de 38 años los beneficios, lo que se ha alargado porque estábamos en 35, tres años más, y el promedio de edades ya está llegando a 78 años. Tenemos el 100% de los casos computados, vamos monitoreando eso y cuántos años de promedio tiene cada beneficio. Hoy estamos pagando 38 años un beneficio y ese beneficio promedio aportó 26 años. Ese es otro de los grandes pilares de la reforma, que es llevar la base de aportes, que es la única financiación real que tenemos, a 30 años”, especificó.

Sobre la aplicación de la ley, adelantó que “los que ya están jubilados, no se toca ningún derecho adquirido, no le cambia en nada. Lo que va a cambiar a partir de la ley, lo primero que va a cambiar porque es de aplicación inmediata es el concepto de movilidad, en el cual hay que implementar el tema de índices, y sobre eso también serán las reuniones de trabajo que uno espera tener y que sean participativas de los distintos escalafones, porque hay que hacer los índices, ver cuántos índices se hacen, cómo se agrupan los distintos escalafones en esos índices y después la fórmula técnica de cada índice, de qué lo va a componer, para una vez que haya paritarias en los activos, se genere automáticamente el índice para trasladarlo a los pasivos”.

Por último, admitió que en los últimos días “se bajó el ritmo” de firma de nuevas jubilaciones y explicó que “venimos de un ritmo altísimo y estamos ordenándonos, estamos dándole prioridad a las pensiones. Este mes puntualmente hemos dado prioridad a las pensiones por fallecimiento, hemos dado prioridad a los reconocimientos de servicio”.

En tal sentido, apuntó que “cuando se empezó a hablar de reforma hace un par de meses, hubo un aluvión de presentaciones, así que también eso lleva tiempo. Estamos con muchos más expedientes, trabajándolos y también por eso es que la boca de salida pareciera que va más lenta, pero en realidad tenemos mucho volumen interno”.