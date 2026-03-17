Shell aumentó nuevamente el precio de los combustibles en Paraná

Se registró un nuevo aumento de combustibles en Paraná. Las estaciones de servicio de la petrolera Shell aplicaron nuevos valores a partir de este martes 17 de marzo, con incrementos que en la nafta súper fue del 2,59% y en el gasoil del 2,65%.

La suba de precios se da en un contexto del salto del precio del petróleo a nivel internacional. La guerra en Medio Oriente generó convulsión en los mercados y ello impactó en la economía global y también en Argentina.

Precios de Shell en Paraná

–Nafta Súper: de $1.890 a $1.939 (+2,59%)

–Nafta V-Power: de $2.047 a $2.138 (+4,44%)

–Evolux Diesel: de $2.033 a $2.087 (+2,65%)

–V-Power Diesel: de $2.209 a $2.238 (+1,31%)

Fuente: Ahora