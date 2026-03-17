TC 2000: tras la primera fecha, el campeonato es liderado por entrerrianos

Emiliano Stang domina el campeonato del TC 2000 tras la competencia en el Callejero de Buenos Aires.

El crespense Emiliano Stang fue segundo en la primera fecha de la temporada 2026 del TC 2000 en el Circuito Callejero de la Ciudad de Buenos Aires y, sumando a los puntos de la clasificación, es el nuevo líder del campeonato con 21 puntos.

Por su parte su coprovinciano, Franco Riva, ganador de la carrera, es su escolta con 20 mientras que Matías Rossi es tercero con 12 unidades, igualado con Valentín Yankelevich.

De esta manera, así están las principales posiciones de certamen:

1 Emiliano Stang 21 puntos

2 Franco Riva 20

3 Matías Rossi 12

4 Valentín Yankelevich 12

5 Diego Ciantini 11

6 Gabriel Ponce de León 11

7 Franco Morillo 10

8 Benjamín Squaglia 6

9 Tomás Fernández 4

10 Matías Capurro 3