Con un fuerte operativo de seguridad, Leonardo Airaldi fue trasladado al Tribunal Oral de Paraná para declarar

El traslado se realizó con la participación de fuerzas especiales de la Dirección Principal de Operaciones Penitenciarias del Servicio Penitenciario Federal, en un dispositivo especialmente diseñado ante el nivel de riesgo que rodea al imputado.

En la mañana de este martes, el acusado de liderar una red narco, Leonardo Airaldi, llegó a Paraná desde Ezeiza para declarar por primera vez ante el Tribunal Oral Federal.

Leonardo Airaldi, acusado de encabezar una organización narcotraficante en Entre Ríos, fue trasladado desde el penal federal de Ezeiza a Paraná bajo un fuerte operativo de seguridad para prestar declaración por primera vez ante el Tribunal Oral Federal, en el marco de un juicio atravesado por denuncias de un presunto plan criminal gestado desde la cárcel.

El traslado se realizó con la participación de fuerzas especiales de la Dirección Principal de Operaciones Penitenciarias del Servicio Penitenciario Federal, en un dispositivo especialmente diseñado ante el nivel de riesgo que rodea al imputado.

Airaldi está señalado como el jefe de una estructura dedicada al tráfico de drogas que operaba con cargamentos de cocaína y marihuana trasladados por vía aérea y fluvial. Según la acusación, la organización tenía alcance en distintas localidades de la provincia, entre ellas Paraná y Diamante, donde se distribuían los estupefacientes.

La declaración del acusado genera expectativa en el desarrollo del juicio, ya que será la primera vez que brinde su versión de los hechos ante el tribunal. Desde su defensa anticiparon que se tratará de una indagatoria extensa, en la que Airaldi se declarará inocente y responderá sobre un conjunto de pruebas que forman parte del expediente.

Entre esos elementos se destacan más de 70 audios de escuchas telefónicas incorporadas a la causa, que para la acusación resultan clave para sostener el rol de liderazgo que se le atribuye dentro de la organización.

El proceso judicial se desarrolla en un contexto de alta tensión, marcado además por una investigación paralela que involucra al propio Airaldi. Se trata de un presunto plan criminal que habría sido organizado desde la cárcel con el objetivo de atentar contra funcionarios judiciales y de fuerzas de seguridad.

Esa denuncia derivó en su traslado previo a un pabellón de máxima seguridad en el penal de Ezeiza, donde permanecía alojado hasta su reciente derivación a Paraná para comparecer ante el tribunal.

En paralelo, continúan avanzando pericias consideradas clave para el esclarecimiento de los hechos. En particular, se analizan teléfonos celulares que fueron secuestrados durante su detención en un establecimiento anterior.

La validez de esos dispositivos como prueba fue ratificada por la Justicia, que rechazó los planteos de nulidad presentados por la defensa. Se espera que el contenido de esos equipos aporte información relevante tanto para la causa principal por narcotráfico como para la investigación del supuesto complot.

En este escenario, la declaración de Airaldi aparece como un punto central del juicio, no solo por su rol dentro de la estructura investigada, sino también por las derivaciones que podrían surgir a partir de su testimonio en relación con las otras líneas de investigación en curso.