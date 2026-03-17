Fútbol: Central Córdoba y Deportivo Riestra, duelo de necesitados

En Santiago del Estero, Central Córdoba y Deportivo Riestra se enfrentarán, desde las 21.15, en el Estadio Único Madre de Ciudades, por la undécima fecha del Torneo Apertura 2026. El Ferroviario rescató un empate en su visita a Florencio Varela, con polémica incluida, mientras que el Malevo todavía no conoce la victoria en el campeonato.

El elenco santiagueño solamente ganó uno de sus últimos cinco partidos y los números en la tabla de posiciones así lo demuestran: el equipo de Lucas Pusineri marcha 11° con nueve puntos y se encuentra a cuatro unidades de los puestos de clasificación a octavos. Sumado a esto, quedaron eliminados de la Copa Argentina en 32vos de final frente a Gimnasia (J).

La fecha pasada, rescató un punto en su visita a Defensa y Justicia luego de un polémico penal a su favor, que se determinó con un chequeo del VAR. La decisión final desató la furia de Mariano Soso, DT del Halcón, quien expresó: “Están empañando el fútbol argentino viejo, date cuenta. ¿Cómo podés dormir? ¿Cómo podés dormir después? No tenés dignidad, no podes pasar porque sos indigno”.

El presente de Riestra es aún peor que el de Central Córdoba, y todavía no ganó en lo que va del Apertura, lo que lo posiciona en el 26° puesto de la Tabla Anual con seis puntos muy cerca de la zona de descenso, lugar que hoy ocupa Newell’s con tres unidades.

La única alegría del Malevo en 2026 fue la victoria por 1-0 ante Deportivo Maipú por la Copa Argentina. A su vez, esta semana el club vivirá un momento histórico con el sorteo de la Copa Sudamericana, donde estará en el bombo 4 esperando conocer a sus tres rivales de la fase de grupos.

FORMACIONES

CENTRAL CÓRDOBA

Alan Aguerre; Santiago Moyano, Alejandro Maciel, Facundo Mansilla, Juan Pablo Pignani; Lucas González, Matías Vera, Juan José Cardozo; Diego Barrera, Horacio Tijanovich, Michael Santos. DT: Lucas Pusineri.

DEPORTIVO RIESTRA

Ignacio Arce; Pedro Ramírez, Nicolás Sansotre, Juan Randazzo, Cristian Paz, Facundo Miño; Jonatan Goitía, Matías García, Gabriel Obredor; Antony Alonso, José María Ingratti. DT: Gustavo Benítez.

Árbitro: Andrés Gariano. VAR: Fernando Echenique. Cancha: Estadio: Único Madre de Ciudades. Hora: 21.15 (TNT Sports).