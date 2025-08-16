Con Kremer en cancha, Argentina debuta en el Rugby Championship

Marcos Kremer (con la pelota en la foto) será titular ante Nueva Zelanda.

Este sábado se pondrá en marcha el Rugby Championship para la selección argentina. El primer rival para los dirigidos por Felipe Contepomi será Nueva Zelanda, seleccionado al que recibirán en el estadio Mario Kempes de Córdoba, a partir de las 18.10. El árbitro del juego será Pierre Brousset.

El torneo ya se puso en marcha con el partido entre el último campeón, Sudáfrica, y Australia. Ese encuentro terminó 22-5 en favor de los Springboks, que comenzaron la defensa del título con el pie derecho.

Argentina intentará mejorar la actuación del último Rugby Championship en el que consiguió vencer a sus tres rivales, aunque no logró pasar del tercer lugar. Con 14 puntos, el equipo argentino terminó por detrás de Sudáfrica (24) y Nueva Zelanda (16). Debe destacarse que Los Pumas fueron los únicos en vencer a los Springboks en ese torneo.

Para el arranque de la edición 2025 del campeonato, Felipe Contepomi eligió un XV que tendrá el retorno del concordiense Marcos Kremer. El jugador del ASM Clermont Auvergne no estuvo en las últimas ventanas que afrontó el equipo nacional, pero volverá al combinado para ser parte del Rugby Championship.

El elenco inicial será el siguiente: Mayco Vivas, Julián Montoya, Pedro Delgado; Franco Molina, Pedro Rubiolo; Pablo Matera, Joaquín Oviedo, Marcos Kremer; Gonzalo García, Tomás Albornoz, Santiago Chocobares, Lucio Cinti; Bautista Delguy, Rodrigo Isgro y Juan Mallía.

En el banco esperarán por su chance Ignacio Ruiz, Nahuel Tetaz Chaparro, Joel Sclavi, Guido Petti, Juan González, Simón Benítez Cruz, Santiago Carreras y Justo Piccardo.

En frente, el entrenador Scott Robertson dispondrá del siguiente XV: Ethan de Groot, Codie Taylor, Fletcher Newell; Scott Barrett, Fabian Holland; Tupou Vaa’i, Kirifi Du’Plessis, Ardie Savea; Ratima Cortez, Beauden Barrett, Jordie Barrett, Billy Proctor; Rieko Ioane, Sevu Reece y Will Jordan.

En el banco esperarán por su chance: Samisoni Taukei’aho, Ollie Norris, Pasilio Tosi, Patrick Tuipulotu, Samipeni Finau, Finlay Christie, Anton Lienert-Brown y Damian McKenzie.