Los “Pumas” cayeron ante los “All Blacks” en Córdoba

Este sábado se puso en marcha el Rugby Championship para la Selección Argentina. El combinado dirigido por Felipe Contepomi debutó ante Nueva Zelanda, vigente subcampeón del certamen. El partido se disputó en el estadio Mario Kempes y contó con el arbitraje del francés Pierre Brousset.

Antes de los diez minutos los All Blacks marcaron la diferencia con la que comandaron todo el partido. El penal de Beauden Barrett y el try de Sevu Reece, convertido por Barrett dejaron el partido 10-0 a los nueve minutos.

Los Pumas descontaron con el try de Rodrigo Isgro convertido por Tomás Albornoz, pero Ratima Cortez y Barret devolvieron la diferencia de 10 a los 24 minutos (17-7). Aunque Albornoz volvió a achicar con un penal, los tries de Ardie Savea y Sevu Reece, ambos convertidos por Barrett, dejaron la diferencia al final del primer tiempo en 21 puntos: 31-10 para Nueva Zelanda.

En el complemento la decisión del equipo de Contepomi empujó a Nueva Zelanda contra su ingoal. A partir de esa presión llegó el try de Tomás Albornoz a los 11 minutos y luego de la amonestación a Billy Proctor, Argentina consiguió su tercer try de la noche por medio de Joaquín Oviedo. En ambos casos convirtió Albornoz y la diferencia pasó a ser de siete puntos: 31-24.

Sin embargo, Nueva Zelanda volvió a tener a sus 15 jugadores y con un par de ataques bien resueltos sentenció el juego. Los tries de Samisoni Taukei’aho a los 28 y 34 minutos sentenciaron la historia en favor de los All Blacks.

Pese a la actitud del complemento, los Pumas no consiguieron dar vuelta el juego y acabaron perdiendo en el debut por 41-24. Habrá chance de revancha: el próximo sábado 23 de agosto, desde las 18.10, los Pumas volverán a ser locales de Nueva Zelanda en el estadio José Amalfitani por la segunda fecha del torneo.

-SÍNTESIS-

Argentina 24-41 Nueva Zelanda.



Punto a punto:

4’PT: penal de Beauden Barrett (NUE).

9’PT: try de Sevu Reece, convertido por Beauden Barrett (NUE).

16’PT: try de Rodrigo Isgro, convertido por Tomás Albornoz (ARG).

24’PT: try de Ratima Cortez, convertido por Beauden Barrett (NUE).

30’PT: penal de Tomás Albornoz (ARG).

37’PT: try de Ardie Savea, convertido por Beauden Barrett (NUE).

43’PT: try de Sevu Reece, convertido por Beauden Barrett (NUE).

Resultado parcial: Argentina 10-31 Nueva Zelanda.

11’ST: try de Tomás Albornoz, convertido por él mismo (ARG).

23’ST: try de Joaquín Oviedo, convertido por Tomás Albornoz (ARG).

28’ST: try de Samisoni Taukei’aho (NUE).

34’ST: try de Samisoni Taukei’aho (NUE).

Resultado final: Argentina 24-41 Nueva Zelanda.



Formaciones:

Argentina: Mayco Vivas, Julián Montoya, Pedro Delgado; Franco Molina, Pedro Rubiolo; Pablo Matera, Marcos Kremer, Joaquín Oviedo; Gonzalo García, Tomás Albornoz, Santiago Chocobares, Lucio Cinti; Bautista Delguy, Juan Mallía y Rodrigo Isgro.

DT: Felipe Contepomi.



Nueva Zelanda: Ethan de Groot, Codie Taylor, Fletcher Newell; Scott Barrett, Fabian Holland; Tupou Vaa’i, Kirifi Du’Plessis, Ardie Savea; Ratima Cortez, Beauden Barrett, Jordie Barrett, Billy Proctor; Rieko Ioane, Sevu Reece y Will Jordan.

DT: Scott Robertson.



Ingresaron:

-En Argentina: Ignacio Ruiz, Nahuel Tetaz Chaparro, Joel Sclavi, Guido Petti, Juan González, Simón Benítez Cruz, Santiago Carreras y Justo Piccardo.



-En Nueva Zelanda: Samisoni Taukei’aho, Ollie Norris, Pasilio Tosi, Patrick Tuipulotu, Samipeni Finau, Finlay Christie, Anton Lienert-Brown y Damian McKenzie.



Amonestados:

18’PT: Mayco Vivas (ARG).

18’ST: Billy Proctor (NUE).

37’ST: Anton Lienert-Brown (NUE).



Árbitro: Pierre Brousset.



Estadio: Mario Kempes.