El entrerriano Milton Casco está cerca de jugar en Atlético Nacional de Medellín

Luego de una década en el Millonario, el mariagrandense analiza seguir su carrera en el exterior.

Atlético Nacional de Medellín posó sus ojos en el experimentado futbolista entrerriano Milton Casco, quien no será tenido en cuenta por Marcelo Gallardo en River y dejará el club de Núñez luego de más de una década. Si bien en principio se lo vinculó a Gimnasia y Esgrima La Plata, el oriundo de María Grande seguiría su carrera en el exterior.

Desde el propio Lobo habían aclarado que, a diferencia de Nacho Fernández, Casco no iba a regresar por tener ofertas del exterior. Este viernes desde Colombia llegó la noticia de que está muy cerca de arribar al conjunto de Medellín que será uno de los animadores de la Copa Sudamericana.

Campeón de la última Copa Colombia, Atlético Nacional se ganó el boleto para competir en el segundo torneo más importante del continente a nivel clubes y en la búsqueda de refuerzos apostó por la experiencia y las variantes que ofrece Casco en ambas bandas.

Con un principio de acuerdo entre las partes, de no haber imponderables de último momento al momento del cruce de la documentación, a partir del 1° de enero, cuando tenga el pase en su poder, podría abrochar el vínculo con el club del que Franco Armani es ídolo.

"Acordamos hacer un duelo por dos semanas y después decidir. Luego de este tiempo, él me dirá si desea jugar en el fútbol argentino o en el exterior. Fueron 10 años en club muy grande, River es casi como una familia para él", había contado Eduardo Palomar, agente del jugador, días después de su despedida de Núñez.

"Milton tuvo propuestas de Francia, Portugal y Brasil, pero él siempre tuvo el deseo de quedarse en River. Renovó contrato en varias oportunidades", dijo Palomar en declaraciones a DSports Radio reproducidas por Olé.

El paso de Casco por River

Fue el ciclo más largo en terminarse porque había llegado a mediados del 2015. Solo 1.473 minutos en 21 juegos en la última temporada en River del segundo jugador con más presencias en el ciclo Gallardo (263). Le tocó reemplazar pocas veces a Acuña y su rendimiento, a los 37 años, tuvo falencias debido a la inactividad.