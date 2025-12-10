Golpe al narcotráfico y al lavado de activos: 46 allanamientos a una organización en Paraná, Diamante y Nogoyá

La Policía de Entre Ríos cumplió con un total de 46 órdenes de allanamientos principalmente en Paraná, y también en Villa Urquiza, Diamante y Nogoyá, en el marco de una investigación por narcotráfico y lavado de activos que tiene como principales acusados de las actividades de comercio de drogas e inversiones ilícitas al clan Latorre.

Se trata de una investigación dirigida por la Fiscalía Federal de Paraná, a cargo de Leandro Ardoy, que comenzó hace más de un año con múltiples tareas de reunión de información, vigilancias, seguimientos y escuchas telefónicas, que lograron apuntalar las sospechas sobre los integrantes de la familia Latorre, oriunda del barrio Consejo, que en las últimas décadas se hizo tristemente célebre por la venta de drogas y por el inusitado uso de la violencia armada, con numerosos soldaditos.

Las órdenes de allanamientos y requisas fueron autorizadas por el juez federal de Paraná, Leandro Ríos. Unos 500 efectivos policiales de la Dirección de Drogas Peligrosas y otras áreas comenzaron con las medidas solicitadas.

También apuntan dentro de esta pesquisa a otro clan narco con numerosas causas por narcotráfico y narcomenudeo en Paraná: los González, originalmente oriundos del barrio Paraná XVI, conocidos como "los Fierro", por ser el padre y líder familiar Fabián González, alias "Cabeza de Fierro". Quien hoy comanda la banda narco es su hijo Marcos. El drugstore que este joven tiene en el barrio La Floresta fue allanado en horas de la noche de este miércoles, luego de arduas tareas de los policías para vencer la puerta con rejas reforzada del ingreso, tal como ha sucedido en las tres ocasiones anteriores que este domicilio fue allanado.

Tal como informó ANÁLISIS en su edición gráfica del mes de agosto, los Latorre tienen numerosas inversiones, entre ellas una mansión, varias casas y terrenos en Villa Urquiza. Esta propiedad también fue allanada en el marco de esta causa.

En total los procedimientos son 34 en el Departamento Paraná, nueve en Diamante y tres en Nogoyá.