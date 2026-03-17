Con emociones y novedades, empezó el año de la UEHP

Rowing venció a Neuquén por 4 a 2 en uno de los juegos del Senior Damas (Foto: Francisco Frías).

La temporada oficial de la Unión Entrerriana de Hockey sobre Patines (UEHP) comenzó con partidos durante este fin de semana. Hubo acción para los Seniors de ambas ramas por el Torneo Apertura, pero también anuncios importantes como traspasos y anuncios, ya que este año nuevamente habrá división Reserva.

En cuanto al femenino, Talleres superó a Recreativo el sábado por 4 a 0 en el reducto de calle Italia, con goles de Melina Méndez (dos), Sofía Méndez y Paula De León. Mientras que el domingo, Rowing le ganó 4 a 2 a Neuquén con las conquistas de María Eva Doce, Valentina Aguilar, Fernanda Salvia, Alejandra Salvia; para el Pingüino descontaron Micaela Haller y Denise Quinodoz.

En el masculino, los dos equipos de Recreativo animaron un partido lleno de emociones, con victoria del Verde por 7 a 6 sobre el Rojo, con una notable actuación de Joaquín Berta, autor de cinco tantos; los otros tantos del ganador fueron convertidos por Franco Blanc y Joaquín Mohr. Para el Rojo descontaron Leonardo Schonfeld (dos), Sebastián Murzio, Germán Murzio y Julián García.

Además, Neuquén y Rowing igualaron 3 a 3 con goles de Santiago Carrivale Demartini (tres) para el Aurirrojo y Francisco Barbone, Ignacio Aguilar y Santiago Gauna, para el Remero.

Traspasos

La jugadora Emilia Carrivale Demartini, ex jugadora de Neuquen, este año forma parte del equipo de Concepción Patin Club de San Juan (CPC).

Joaquín Berta y Juan Pablo Portaluppi, se reintegraron al plantel de Recreativo Verde luego de jugar por un año en Argentinos Juniors de Buenos Aires.

Reserva

Este año se retoma la actividad de la categoría reserva que es espacio ideal para quienes ya no tienen lugar en otras categorías oficiales, pero quieren seguir compitiendo y formando parte de la UEHP.

Una herramienta para los clubes que buscan sumar gente, recuperar ex jugadores/as y fortalecer sus planteles.

Los clubes que participan en MIX tienen la obligación de presentar también un equipo en esta categoría.

Prensa de la UEHP.