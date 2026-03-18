Discapacidad: “No quiero sacar a mi hijo a la calle para reclamar, como si fuera un amuleto”

Javier Albornoz, tesorero de la Asociación de Padres y Amigos de Niños y Adolescentes Aminorados (Apana), padre de un chico con discapacidad, se refirió al paro de profesionales por 48 horas, debido a las demoras en el pago de prestaciones.

“Hay una ley de emergencia en discapacidad que no se cumple, el gobierno nacional no manda las partidas para las prestaciones”, indicó albornoz en declaraciones al programa Amanece que no es poco (Radio Plaza).

Dijo que hay partidas atrasadas de octubre y noviembre de 2025 que “están llegando recién en marzo”. “Estos retrasos perjudican”, agregó. “Es de público conocimiento que Andis (la Agencia Nacional por Discapacidad) está disuelta y pasó al Ministerio de Salud de Nación. Eso hace a la incertidumbre, Nación dice que no hay fondos, que no hay partidas para Incluir Salud y Pami. El ministro Mario Lugones dice que no hay partidas para discapacidad”, señaló.

Albornoz recalcó que no sólo hay dificultades con medicamentos y prestaciones profesionales, sino con aparatología como “sillas de rueda”. “Se vence el Certificado Único de Discapacidad (CUD) y no hay prórrogas, los CUD que se vecen y la obra social deja de prestar los servicios”.

“Sostener la asistencia no es tan fácil, más las complicaciones diarias como los aumentos, complica todo. No se cobra, hay retrasos de cinco o seis meses. Este problema nunca se aplacó. Esto hace que haya instituciones para discapacidad al borde del cierre, o cerradas, como ocurrió en Colón. Lamentablemente es una pérdida importante para Colón. Los chicos se reparten por todos lados, no es fácil readecuar a un chico con discapacidad en otra institución, todo genera inconvenientes”, describió.

Por último, marcó: “Como papá no me gusta sacar a mi hijo a la calle, como si fuera un amuleto para reclamar en las marchas. Pero las medidas de fuerza se sostienen. Esto no es lindo para nadie, ver a nuestros chicos reclamando por sus derechos”.