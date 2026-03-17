La eliense Diana Cabrera se despidió del sueño mundialista junto a “Las Gigantes”

La selección argentina femenina de básquetbol cayó este martes ante Japón por 83-39 en su última presentación por el Premundial que se disputa en Estambul, Turquía. De esta manera, el equipo integrado por la entrerriana Diana Cabrera (Villa Elisa) se quedó sin chances de clasificar a la Copa del Mundo en Alemania.

La pivote eliense anotó cuatro puntos (2/7 en dobles), cinco rebotes (uno ofensivo) y una asistencia. Agostina Burani se destacó con 7 puntos y 6 rebotes, seguida por Victoria Gauna y Julieta Mungo con 6 unidades cada una. Candela Gentinetta aportó 8 rebotes y Melisa Gretter, conductora de los hilos del equipo, sumó 5 tantos.

Argentina careció de eficiencia y sufrió a las japonesas, que demostraron rápidamente su buena puntería con un parcial de 11-0 al inicio. La primera anotación de campo Albiceleste llegó recién promediando el primer cuarto, pero la selección no encontró espacios y cerró el segmento abajo 23-7.

El segundo periodo siguió la misma tónica, con las niponas despegándose en el marcador y un buen pasaje ofensivo argentino que dejó el tablero 40-16 al entretiempo. Luego de un positivo comienzo de la segunda mitad con dos bombas de Mungo, las orientales volvieron a imponer su efectividad para desactivar el intento de reacción.

Sin bajar los brazos, el equipo de Gregorio Martínez continuó jugando con personalidad hasta el final del partido, que quedó en manos de Japón por 83 a 39.

Argentina cerró así su paso por Turquía con balance de cuatro caídas, una victoria para el recuerdo sobre las locales y una emotiva entrega colectiva, estando a segundos de dar otro golpe ante Hungría.