Con aporte entrerriano, Lanús goleó a Newell’s y lo dejó en zona de descenso

El Granate derrotó 5 a 0 a la Lepra, que sigue en caída libre.

El Granate se impuso 5 a 0 en La Fortaleza por la 11ª fecha del Torneo Apertura y hundió más a la Lepra en el último lugar de la tabla general. Tres goles fueron de Dylan Aquino, uno del concordiense Walter Bou y el restante de Eduardo Salvio.

Con aporte entrerriano, Lanús venció 5-0 a Newell’s este martes en el Estadio Ciudad de Lanús - Néstor Díaz Pérez, por la fecha 11 del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol y dejó al conjunto rosarino en zona de descenso. El triunfo del elenco local le permitió meterse en zona de clasificación para los octavos de final del certamen. La figura fue Dylan Aquino, que marcó un hat-trick.

El Granate tomó la iniciativa y se puso en ventaja luego de un penal sancionado por mano de Martín Ortega dentro del área. El remate desde los doce pasos lo capitalizó el concordiense Walter Bou.

El equipo de Mauricio Pellegrino mantuvo su dominio y amplió las diferencias antes del descanso. Fue un lindo tanto por el gran pase de Agustín Cardozo a Dylan Aquino, que definió cruzado para firmar el 2-0.

Dos minutos más tarde llegó el tercero y fue de alta factura: Eduardo Salvio metió el pase, Ramiro Carrera asistió de taco y otra vez apareció Aquino para convertir pese al empujón de su marcador.

En el comienzo del complemento Lanús volvió a dominar y en un minuto marcó otros dos tantos. A los ’54, Aquino recibió desde afuera del área, fusiló a Williams Barlasina y la clavó al ángulo.

Newell’s sacó del medio y en 15 segundos sufrió otra caída de su valla. El elenco rosarino perdió la pelota y el propio Aquino asistió a Salvio, que firmó el quinto.

Con esta victoria Lanús ingresa en zona de clasificación a los octavos de final ya que es quinto con 15 puntos, a 7 del líder Vélez. Newell’s, por su parte, no puede salir del fondo y sigue sin ganar en lo que va del certamen luego de tres empates y siete derrotas.

En la próxima fecha los dos equipos jugarán este sábado. Lanús visitará a Vélez desde las 15.30. Mientras que Newell’s recibirá a Gimnasia de Mendoza, a partir de las 17.45, señala Infobae.