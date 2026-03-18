Jubilados autoconvocados convocan a conferencia en la Caja y cuestionan la reforma previsional

Un grupo de jubilados autoconvocados realizará este martes a las 10 una conferencia de prensa frente a la Caja de Jubilaciones de Entre Ríos, en rechazo al proyecto de reforma previsional que impulsa el gobierno de Rogelio Frigerio.

La convocatoria comenzó a circular a través de redes sociales mediante un flyer en el que el colectivo organizador plantea fuertes críticas a la iniciativa oficial. Bajo la consigna “Reforma de Frigerio a la 8732: la estrategia del engaño”, los jubilados cuestionan lo que consideran una contradicción entre el discurso del Ejecutivo y los efectos concretos de la reforma.

En ese sentido, el mensaje contrapone “lo que dicen” con “lo que esconden”. Por un lado, se menciona la promesa de que “no afectaremos los derechos de los que ya están jubilados”. Por otro, advierten que en realidad “te cambian las reglas a mitad de camino” y sostienen que se produciría un “desenganche” entre los haberes de los pasivos y los salarios de los trabajadores activos.

El planteo refiere a uno de los puntos más sensibles del debate previsional: la relación entre los ingresos de los jubilados y la evolución salarial del sector activo, un mecanismo que históricamente ha sido eje de discusión en la provincia.

Desde el colectivo convocante, que se identifica como “Trabajadores por la Ventana”, señalaron que el objetivo de la conferencia será visibilizar su rechazo al proyecto y advertir sobre sus posibles consecuencias. Además, remarcan en el flyer que la “justicia previsional para los trabajadores no se negocia”.

La actividad se enmarca en el proceso de discusión que el gobierno provincial busca abrir con distintos sectores políticos y gremiales en torno a la reforma del sistema previsional entrerriano, con el argumento de garantizar su sustentabilidad a largo plazo.

Se espera que durante la jornada los jubilados expongan su postura y definan posibles medidas a seguir en función del avance del proyecto.