Montoto y Magoya invitan a "Te juego un cuento" en Saltimbanquis

Montoto y Magoya llegan a Saltimbanquis con "Te juego un cuento".

El universo del clown y la imaginación se dan cita en Paraná con la llegada de “Te juego un cuento”, el espectáculo del dúo Montoto y Magoya que invita a sumergirse en una experiencia lúdica pensada para todas las edades.

La propuesta podrá verse el sábado 21 y domingo 22 de marzo a las 17:30, en Sala Saltimbanquis (Feliciano 546), un espacio ya reconocido por su programación independiente y familiar.

En escena, los payasos construyen un mundo donde el juego y la narración se entrelazan para dar vida a historias fantásticas. A través del humor, la improvisación y la complicidad con el público, invitan a grandes y chicos a dejarse llevar por la creatividad y la sorpresa.

El espectáculo está protagonizado por Verónica Spahn y Leandro Bogado, quienes dan forma a estos entrañables personajes, mientras que la producción y asistencia técnica está a cargo de Mariela Bogado.

Con modalidad de entrada a la gorra, la iniciativa refuerza el acceso abierto a la cultura. Debido a la capacidad limitada de la sala, se recomienda realizar reserva previa al 3434550552.

Una invitación a compartir en familia, donde el teatro se vuelve juego… y el juego, una puerta a la fantasía.