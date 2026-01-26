Santilli busca sumar apoyos en Corrientes y Misiones para la reforma laboral

El ministro del Interior, Diego Santilli, viajará esta semana a las provincias de Corrientes y Misiones para reunirse con los gobernadores Juan Pablo Valdés y Hugo Passalacqua, respectivamente, para garantizarse nuevos apoyos para la reforma laboral.

Tanto Valdés como Passalacqua corresponden a espacios aliados a La Libertad Avanza (LLA): el primero integra Provincias Unidas y el segundo es un exponente del Frente Renovador de la Concordia.

Según consignó la agencia Noticias Argentinas, la fecha de los encuentros aun no estaba definida y confirmaron que Santilli sí participará este martes de La Derecha Fest en Mar del Plata, donde acompañará al presidente Javier Milei.

Tras la gira de Santilli, el Gobierno ya consiguió el respaldo de ocho gobernadores: Rogelio Frigerio (Entre Ríos); Alfredo Cornejo (Mendoza); Leandro Zdero (Chaco); Gustavo Sáenz (Salta); Marcelo Orrego (San Juan), Rolando Figueroa (Neuquén) y Alberto Weretilneck (Río Negro).

De concretar el respaldo en Corrientes y Misiones, la suma de apoyos ascendería a 10 provincias.

Por su parte, la mesa política del Gobierno definió este lunes que el temario para las sesiones extraordinarias de febrero estará centrado en la reforma laboral y las modificaciones de la Ley Penal Juvenil para bajar la edad de imputabilidad de los menores.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, confirmó que el tratamiento de la Ley Penal Juvenil será parte del temario de las sesiones extraordinarias junto al proyecto de reforma laboral.