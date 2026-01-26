Platense venció a Instituto en el arranque de la segunda fecha del Apertura

Platense derrotó por 2 a 1 a Instituto de Córdoba en el Estadio Ciudad de Vicente López, donde este lunes se puso en marcha la segunda fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol. Con este resultado, el Calamar no solamente consiguió su primera victoria sino que lidera la Zona A del campeonato de Primera División.

Franco Zapiola abrió la cuenta a los 30 minutos del primer tiempo para el Marrón; Alex Luna lo empató para La Gloria a los 28 del segundo. Sin embargo, Tomás Nasif le devolvió la ventaja al local, a los 30 del complemento.

El trámite del encuentro comenzó con Platense asumiendo el protagonismo a través de la tenencia del balón, aunque el conjunto cordobés logró equilibrar las acciones para dar paso a un desarrollo intenso y con llegadas en ambas áreas. El Marrón avisó primero con un grito de Guido Mainero que fue invalidado por posición adelantada, mientras que La Gloria respondió con una maniobra individual de Alex Luna que exigió una gran respuesta del arquero Matías Borgogno.

Cerca de la media hora de juego, cuando mejor se perfilaba el visitante, una serie de desatenciones defensivas le abrieron la puerta al local. Mainero presionó y forzó un pase erróneo de Fernando Alarcón, provocando una salida fallida de Manuel Roffo que fue capitalizada con olfato goleador por Franco Zapiola para establecer la apertura del marcador.

En el complemento, Instituto adelantó sus líneas en busca de la igualdad. Franco Jara estuvo cerca con un remate cruzado que Borgogno alcanzó a desviar, y el propio portero calamar volvió a lucirse ante un nuevo intento de Luna. Fue precisamente Luna —el punto más alto del equipo de Oldrá— quien encontró su premio a los 28 minutos: tras una buena jugada de Luca Rafaelli por el sector derecho, el volante ofensivo apareció para estampar el 1-1 parcial.

Sin embargo, la paridad le duró apenas un suspiro a la visita. Solo dos minutos más tarde, Juan Gauto hizo gala de su jerarquía por la banda izquierda, bajó la pelota con clase y envió un centro preciso que Tomás Nasif conectó de cabeza para sentenciar el 2-1 definitivo. En el tramo final, el propio Nasif y Bautista Merlini tuvieron chances claras para ampliar la diferencia, pero fallaron en la definición.

Con esta victoria, Platense trepa momentáneamente a la cima de la Zona A con 4 puntos, superando por una unidad a Lanús, Talleres, Boca, Gimnasia y Vélez, quienes aún deben completar sus encuentros. En la próxima jornada, el equipo de Vicente López volverá a verse las caras con un rival cordobés cuando visite a Talleres el sábado a las 22, mientras que Instituto cerrará la tercera fecha recibiendo a Lanús el martes 3 de febrero a las 21.15.