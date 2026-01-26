Tras apenas dos fechas, Daniel Oldrá dejó de ser el DT de Instituto de Córdoba

Luego de perder con Vélez y Platense, el "Gato" Oldrá dejó de ser el DT de "La Gloria".

A cinco días del comienzo del campeonato, el Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol se cobró a su primer entrenador: Daniel Oldrá dejó de ser el director técnico de Instituto de Córdoba, luego de sufrir su segunda derrota en el certamen. Este lunes, La Gloria cayó con Platense por 2 a 1 y sumó otro traspié, luego de caer 1 a 0 con Vélez Sarsfield en su debut.

El ex entrenador de Godoy Cruz de Mendoza dejó su puesto al mando del plantel Albirrojo, que confirmó su salida con un comunicado oficial.

"Daniel Oldrá deja de ser el entrenador de Instituto. Nuestra institución informa que, de común acuerdo, se resolvió finalizar el vínculo con el director técnico. El club agradece su paso por la Gloria y le desea lo mejor en su carrera. La Comisión Directiva ya se encuentra en búsqueda del nuevo entrenador. Oportunamente se informará quién trabajará de manera interina con el plantel profesional", explicó el club.

El ciclo de Oldrá al frente de la Gloria inició en abril de 2025, su primera experiencia por fuera de Godoy Cruz como entrenador. Un periplo en Alta Córdoba de tan solo 22 presentaciones, donde cosechó cuatro victorias, ocho empates y diez derrotas que llega a un abrupto final a solo ¡cinco días! del comienzo de la nueva temporada, señala TyC Sports.