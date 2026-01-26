TC: Mariano Werner volverá a contar con Valentín Brusa dentro de su estructura

Luego de una temporada signada por los abandonos en el Turismo Carretera, el piloto paranaense Mariano Werner buscará dar vuelta de página en 2026. Y para eso recuperará al ingeniero que lo asistió en sus primeros dos títulos (2020 y 2021) en la Máxima: se trata de Valentín Brusa, quien llega de sumar experiencia en la Fórmula 4 Española con el equipo Drivex.

“Veníamos charlando desde mitad de año, porque yo no sabía cómo iba a seguir todo. Con el armado del auto, ahora estoy al 100% en el taller. La realidad es que había estado con Mariano solo en 2020 y 2021, pero no estaba viviendo en Paraná e iba de vez en cuando al taller y a las carreras. Ahora voy a estar siempre en el taller y trabajando con todo, dándole una mano a los chicos y con el seguimiento del auto. Ya estamos trabajando, armando el auto, con todas las tareas de pintura”, comentó el propio Brusa en diálogo con Campeones.

Rodeado de argentinos, el equipo Drivex significó un gran salto para Brusa, pero hoy el foco lo tiene en Turismo Carretera: “En la experiencia en España aprendí muchísimo, me sirvió ver otra forma de trabajar y de manejarse en el automovilismo europeo, me sirvió muchísimo. Por lo pronto el futuro lo veo acá, en España quedaron las puertas abiertas. Hoy está este proyecto con Mariano, en principio es a largo plazo y veremos cómo se da todo en el transcurso de este año, vamos a tratar de organizar todo para funcionar bien e ir en busca del campeonato”.

De esta manera, Brusa confirmó que asistirá nuevamente al Zorro de Paraná, que buscará su cuarta corona en el TC. El desafío para el nuevo Ford Mustang comenzará el 14 y 15 de febrero en El Calafate.