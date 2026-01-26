Ritmos de la Tierra cierra su ciclo con un encuentro de música en vivo y sonidos locales

Ritmos de la Tierra este martes desde las 19, en el Balneario Municipal.

Ritmos de la Tierra se realizará este martes 27 de enero, a partir de las 19, en el Balneario Municipal, con una propuesta que invita a disfrutar de una tarde de música en comunidad, poniendo en valor los sonidos del territorio a través de distintos lenguajes musicales. La entrada es libre, para todo público.

La actividad contará con las presentaciones de Joaquín Atencio en versión trío, Ro Ducasse y Gabim, quienes ofrecerán un recorrido sonoro que combina ritmos populares, percusión y expresiones contemporáneas.

Ritmos de la Tierra se consolida como un espacio de encuentro que promueve la participación comunitaria y el acceso a propuestas culturales abiertas, fortaleciendo la circulación de artistas locales y el vínculo entre música y territorio.