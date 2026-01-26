Colapinto probó su nuevo auto en Barcelona: “Era lo que necesitaba en los años anteriores”

Franco Colapinto (Alpine) completó la primera jornada de prácticas en los tests de pretemporada que la Fórmula 1 lleva a cabo en el circuito de Barcelona. El piloto de Pilar salió a pista durante las dos sesiones del día, completando un total de 60 vueltas (28 en la matutina y 32 en la vespertina) y un acumulado de 279 kilómetros recorridos.

En el marco de un 2026 de cambios para el equipo de Enstone, que a las variantes en los monoplazas de la Fórmula 1 incorpora la motorización de Mercedes-Benz, estos ensayos en Montmeló significaron las primeras referencias para Franco con el nuevo A526. “Me sentí bien. Estoy muy feliz por estar en mi primera temporada completa, con un nuevo auto, nuevas reglas. Los autos son muy distintos. Hay grandes cambios, lo cual es siempre muy emocionante”, indicó al respecto el representante argentino.

Y agregó: “El auto es muy diferente. Sigue siendo un coche de carreras, y necesitás manejarlo rápido. Pero la técnica cambia un poco, la gestión de la energía… los neumáticos son mucho más finos y chicos. Hay muchos cambios a los que necesitamos adaptarnos, así como también readaptar nuestro manejo”, remarcó Franco en declaraciones reproducidas por Campeones.

En relación a su oportunidad de formar parte de estas jornadas de pretemporada en su tercer año en la Fórmula 1, señaló que “era lo que necesitaba en los años anteriores, con estos kilómetros que sumamos, las carreras y el aprendizaje de las temporadas previas, es muy útil. Hay que sacar provecho de eso, trabajar mucho con el equipo, esto es algo nuevo para todos por lo que requiere de mucho trabajo. Cuando los equipos hacen un auto nuevo, la filosofía cambia con respecto al anterior; también la forma en la que trabajamos con la puesta a punto. Son varias cosas para aprender y entender”, concluyó.