Primera Nacional: Augusto Picco renovó su contrato con Patronato

Mientras transita la parte final de la pretemporada con el plantel profesional de Patronato, el futbolista Augusto Picco renovó su contrato con el Rojinegro hasta diciembre de 2027. El propio club de barrio Villa Sarmiento confirmó la noticia a través de sus redes sociales este lunes.

Actualmente, el mediocampista central nacido el 27 de agosto de 2003 en Arroyito, Córdoba, forma parte del plantel de Rubén Darío Forestello y aparece como uno de los jugadores de recambio. Se formó en la cantera del club entrerriano y tenía contrato hasta diciembre de 2026.

Su debut se produjo en el ciclo de Rodolfo De Paoli en la derrota a manos de Temperley por 3 a 1, el 23 de septiembre de 2023, en el estadio Alfredo Beranger. Actualmente suma 34 partidos en la Primera Nacional: 4 en su temporada debut; 16 en 2024 y 14 en 2025.

Cabe recordar que Picco fue distinguido por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) como mejor jugador de Patronato en el Torneo Juveniles Primera Nacional 2023. Esas actuaciones con la Cuarta División le abrieron las puertas del fútbol profesional.