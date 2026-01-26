El Gobierno aumentó un 280% el presupuesto del Poder Judicial

El Consejo de la Magistratura de la Nación informó el resultado positivo de gestiones tendientes a la asignación de mayores recursos económicos para atender las necesidades de funcionamiento (infraestructura, tecnología, etc), de los tribunales federales y nacionales de todo el país.

El último 27 de agosto, el Plenario aprobó con 15 votos a favor el presupuesto proyectado para el Poder Judicial de la Nación para el año 2026 por la suma de $2.007.943.778.229.

Los fondos para el Poder Judicial El jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Manuel Adorni, mediante Decisión Administrativa 1/2026 publicado en el Boletín Oficial el 20 de enero de este año, otorgó un total de $ 28.973.850.716 de crédito presupuestario en el inciso 4 (bienes de uso) del presupuesto del Consejo.