El exPatronato Luis Vázquez debutó con un gol en el fútbol español

El delantero de Recreo, Santa Fe, tuvo su estreno en el Getafe tras su paso por el Anderlecht de Bélgica.

El exPatronato Luis Vázquez debutó este lunes con un gol en el Getafe. Fue este lunes en el empate 1 a 1 de su equipo ante Girona, como visitante, por la 21ª fecha de la Liga Española de Fútbol.

El delantero nacido en Recreo, Santa Fe, y formado en las divisiones inferiores del Rojinegro fue titular y marcó el tanto del elenco Azul, mientras que Claudio Echeverri tuvo su estreno en el conjunto Blanco y Rojo.

Vázquez le dio la ventaja al elenco de José Bordalás, a los 14 minutos del segundo tiempo. El lateral izquierdo Juan Iglesias desbordó por la izquierda y tiró un centro rasante al corazón del área, donde el ex Boca Juniors anticipó a su marcador y fusiló al alemán Marc Andre Ter-Stegen.

Cuatro minutos después, Echeverri reemplazó al francés Thomas Lemar y realizó su presentación en el Estadi Municipal de Montilivi. A falta de escasos segundos para el silbatazo final, el defensor brasileño Vitor Reis estableció el 1-1 final.

De esta forma, Girona mantuvo el décimo puesto con 25 unidades, mientras que Getafe fue relegado al decimoséptimo escalón con 22 unidades, una más que Mallorca, que está en zona de descenso directo, consigna TyC Sports.

El pasado viernes Getafe presentó a sus cuatro refuerzos para el tramo final de la temporada y tres de ellos cuentan con pasado en grandes clubes del fútbol argentino: Vázquez; Sebastián Boselli, que llegó desde River, y Zaid Romero, con paso por Estudiantes.

Por su parte, Echeverri fue cedido por Manchester City al Girona (también propiedad del City Football Group), que le firmó un contrato hasta junio de 2026.