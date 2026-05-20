García: “Todos los prestadores de OSER cobran a los 60 días y queremos eliminar el sistema de reintegro”

"El próximo 9 de junio cumple un año la entrada en vigencia de la ley 11.202 y tenemos una obra social que supo administrar una crisis, que supo ordenar los números, que se acomodó en lo institucional y que está proyectando. Trabajo por hacer, hay muchísimo, siempre”, afirmó García.

El vicepresidente de la Obra Social de Entre Ríos (OSER), Ricardo García, hizo un balance de la situación de la entidad a casi un año de su transformación.

A la hora de evaluar la situación de la obra social, en declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza 94.7), García recordó que “venimos de una obra social quebrada, en crisis y tuvimos que resolver porque a esta altura del año pasado, los pronósticos que había sobre la obra social eran catastróficos, decían que la obra social iba a colapsar, que íbamos a privatizar todos los sistemas, que íbamos a tener afiliados VIP, que se iban a cerrar sedes, y absolutamente nada de eso pasó”.

“En salud nunca uno va a tener un 10 y en prestaciones de salud nunca va a haber una conformación absoluta de los 300 mil afiliados. Faltan cosas para hacer, falta muchísimo, pero el coseguro de la consulta no se ha tocado, hoy está en 4.500 pesos, y es verdad que hay algunas prácticas cuyo costo se ha elevado –no el coseguro porcentualmente hablando–, y eso muchas veces se hace muy difícil para afrontar para los afiliados; somos conscientes de eso y son conscientes nuestros prestadores también. Hoy el porcentaje del coseguro de las prácticas es el 30%, que es el porcentaje que existió siempre, pero en una práctica de cierta complejidad, que tiene un costo de un millón de pesos, por ejemplo, el coseguro que tiene que afrontar el afiliado son 300 mil pesos y hoy no hay muchas familias que estén en esas condiciones. También la obra social tiene algo que es bastante inédito, porque no existe en otras obras sociales provinciales, que es el fondo voluntario, con el cual, en algunas prácticas el afiliado no paga el coseguro, sobre todo las prácticas más caras, y eso también trae un alivio”, describió.

En cuanto a lo que falta hacer de acá en adelante, puntualizó que “falta trabajar con el sistema médico y de prestadores de la provincia, que es un sistema complejo también único”. Al respecto, planteó que “el sistema de prestadores médicos en la provincia de Entre Ríos es un sistema totalmente carterizado, donde usted tiene una o dos instituciones que nuclean prácticamente al 90% de los prestadores y queda rehén de esa carterización y es muy difícil negociar así. Una de las dos obras sociales más importantes prepagas privadas del país, nos decía el otro día que Entre Ríos es el único lugar donde da pérdida de todo el país. Por eso lo que falta trabajar de acá en adelante es desanudar esa situación en la que la obra social no tiene margen de acción”.

En tal sentido, comentó que “la obra social recibe un nomenclador de profesionales médicos para prestar salud a libro cerrado y no podemos elegir, no podemos manejar la oferta. Plantean que son todos o ninguno, o se aceptan 2.100 médicos o ninguno, y capaz la obra social no necesita 2100 médicos. De igual modo nos plantean que se acepten 50 sanatorios, clínicas o entidades privadas, o ninguna. Todo es a libro cerrado y en la obra social tenemos que simplemente aceptar los que ya nos viene predispuesto”. “Por eso yo creo que un gran desafío que tenemos por delante, hoy que la obra social está estabilizada y proyectada hacia el futuro, es desanudar esa situación y hacerle entender a nuestros prestadores que el equipo de gestión, sea cual fuera, los que estuvieron antes, los que estamos ahora y los que van a venir en el futuro, tienen que tener un margen de acción para gestionar la obra social, si no, es inviable”, planteó.

Agregó que “la fortaleza de Entre Ríos es el alto poder de agremiación que tienen los profesionales. Hoy hay una Federación Médica de Entre Ríos muy fuerte, y nosotros nos vemos obligados, o conveniamos con la FEMER o nos quedamos sin médicos. En otras provincias eso no existe. Y eso, por supuesto, es una fortaleza de la Federación Médica. Lo mismo pasa con Acler. En otras provincias no hay ese grado de gremialización tan intenso y si uno no puede llegar a un acuerdo con una entidad, convenia con otra, o contrata médicos individuales. Nosotros tenemos casos de un especialista que decidió no trabajar por la institución que lo nucleaba, hacer un convenio directo con la OSER y la asociación que lo nucleaba le dijo que lo iba a excluir de todas las otras obras sociales. Es un mecanismo coactivo bastante duro que existe acá y que no existe en otras provincias. Entonces, la capacidad de negociación que tienen las otras obras sociales provinciales, al tener más dividida la oferta, es mucho más grande”.

Por otra parte, García aseguró que se dará continuidad al convenio con Femer que vence el próximo 31 de mayo: “En todo este tiempo la obra social ha hecho un trabajo monumental al elaborar el nomenclador único de prestaciones OSER y se llegó a detectar que la obra social tiene un nomenclador de 22.000 códigos de prestaciones entre todos los prestadores, por lo cual se hizo un ordenamiento de ese nomenclador, se recodificaron las prácticas, se excluyeron prácticas que eran muy dañinas para la obra social en cuanto a lo económico financiero, se incluyeron otras prácticas que no estaban incluidas en los convenios anteriores y todo eso se ha ido trabajando con los equipos técnicos tanto de FEMER como de Acler, que son las dos entidades más grandes. En eso quiero resaltar la muy buena predisposición tanto de las autoridades de FEMER como de Acler y sus equipos técnicosque han venido participando de reuniones que son tediosas, donde se ve código por código, y por supuesto que somos muy optimistas en que va a haber una renovación de esa acta acuerdo a partir del 31 de mayo”.

En otro orden, desmintió que exista burocracia y demoras de hasta 15 días para las autorizaciones: “Eso no es así, lo desmiento categóricamente. Cuando hay un caso de una práctica que tiene una demora de 15 días es por una práctica muy compleja o con una derivación fuera de la provincia o donde el afiliado no presenta la documentación en tiempo y forma”.

Explicitó que “a través de la plataforma Mi OSER, que ya está llegando a cumplir los primeros 45 días de funcionamiento, al día de hoy se autogestionan 1.100 consultas por día, pero además viene creciendo exponencialmente el uso de la plataforma. Para los trámites sin auditoría, cuando usted ya tiene el cupo preasignado y no necesita auditoría, está la autorización en 24 horas y le llega la orden al correo electrónico del paciente. Y cuando el trámite requiere una auditoría previa, que es muy importante, hoy estamos en un promedio de 48 horas de demora”.

“En un universo de 300.000 afiliados si hay 100 que se les demoró por algún motivo alguna prestación, es lógico que esos 100 hagan oír su voz y parece que es la regla común de la obra social. La regla común de la obra social es que no hay trámites de rutina que demoren 15 días”, sentenció.

Ante la consulta puntual sobre los reintegros de las prestaciones fonoaudiológicas, “no tenemos convenio institucional con los fonoaudiólogos y es quizás otra tarea pendiente porque no queremos tener más un sistema de reintegro. La obra social procesa más de 10.000 reintegros mensuales y digo procesa porque uno no puede devolver un dinero por la sola presentación de la factura, y con el tema de los reintegros estamos como el resto de las prestaciones: todos los prestadores cobran a los 60 días. Y una vez que empezó la cadena de cobrar a los 60 días, el primer mes tuvo que esperar dos meses, pero después cobra todos los meses”.

“No hay ningún reintegro que haya demorado 8 meses y también hay quienes cuestiones que hace 5 meses que no le pagan, pero hay que ver con qué grado de orden presentó todos los papeles. El hecho de traer una factura a la obra social y dejarla o presentar un trámite incompleto, eso no necesariamente tiene que resolverse a las 48 o 72 horas. Si no está el trámite completo, sí va a demorar 5, 8 o 10 meses hasta que complete el trámite. Pero más allá de los casos particulares que puede haber, en un universo de 300.000 afiliados, no es la regla. Hay excepciones, hay cosas para mejorar y queremos salir del sistema de reintegro para pagar directamente al prestador, pero no es la regla”, aseveró.

En otro orden de temas, aseguró que los consultorios odontológicos “ya está funcionando en Federal y en Feliciano, seguramente en lo que resta de estos 10 días del mes va a entrar en funcionamiento. Ya tenemos instalado el consultorio de Villaguay; estamos pensando en una adecuación del local donde funciona la sede de Villa Paranacito, donde también vamos a poner consultorio; Rosario del Tala es una de las posibilidades, aunque está a confirmar”. “Acá hay otra cuestión inédita. Hace un año decían que la obra social iba a cerrar prácticamente y hoy por primera vez en la historia, la obra social provincial tiene prestadores propios, con consultorios propios. A través de una gestión que hizo el gobernador, recibimos 16 sillones odontológicos de parte de la Comisión Técnica Mixta (CTM) de Salto Grande, pero después todo el equipamiento periférico, los insumos, instrumental, el convenio con los odontólogos que van a trabajar ahí, la obra civil que hay que hacer, se hizo a toda máquina con recursos propios, porque son nuestros propios técnicos, albañiles, ingenieros, maestro mayor de obra, quienes están haciendo todas las obras civiles que hay que hacer en los locales para instalar los consultorios odontológicos”, refirió.

El funcionario acotó que las prestaciones de psicología, psicopedagogía y terapista ocupacional “son sistemas por reintegro que queremos eliminar, porque llevan un trámite excesivamente de carga de empleado obra, procesando 10.000 reintegros por mes y se generan demoras. No puede ser que el familiar de una persona con discapacidad termine trabajando para la obra social, eso lo tenemos que eliminar. La familia se tiene que poner a ver qué le depositaron, cuándo, a qué profesional le tiene que pagar, presentar la factura, juntar la historia clínica; eso falta y hay que anotarlo en el debe de la gestión, porque nosotros tenemos que eliminar el sistema de reintegro. No puede ser que sobre la carga que significa para una familia brindarle atención integral a un familiar con alguna discapacidad, nosotros encima le ponemos toda la tarea administrativa de recibir un reintegro y tener que estar gestionándolo. Así que ese es uno de los puntos hacia donde estamos yendo, eliminar el sistema de reintegro dentro de la obra social”.

“Hay que eliminar ese sistema, pagarle directo al prestador y sacar esa carga administrativa a la familia, esa carga administrativa y esa etapa de que financia con su propio bolsillo la prestación hasta que la obra social le devuelve”, ahondó.

Sobre los subsidios por fallecimiento consignó que “se aumentó el subsidio” y remarcó que “lo sistemático hoy por hoy es el orden y la rapidez con que se están dando las prestaciones, aunque puede haber casos excepcionales”.

Por último, García informó que el directorio “ya está completo, tenemos una dinámica de trabajo asombrosa con los dos vocales, la doctora Flavia Maidana que es la vocal por UPCN y el profesor Eduardo Franco Weiss que es el vocal por AGMER”.

“Hace un año atrás cuando se discutía el proyecto de ley de la transformación del IOSPER al OSER, decían que se le iba a quitar la obra social a los trabajadores, que se iba a privatizar, y sin embargo hoy trabajamos codo a codo; la doctora Flavia Maidana tiene una oficina frente a la mía y el doctor el profesor Franco Weiss, tiene una oficina al lado mío. El directorio hoy funciona como un equipo de trabajo, el presidente divide las tareas y cada uno se encarga de una tarea específica. Ese es el directorio hoy de la obra social. Trabajamos como un equipo para llevar adelante la obra social y todas las decisiones y las resoluciones que se han tomado hasta ahora han salido por unanimidad. Y eso no es un tema menor para el lugar desde donde vino la creación de la OSER. El próximo 9 de junio cumple un año la entrada en vigencia de la ley 11.202 y tenemos una obra social que supo administrar una crisis, que supo ordenar los números, que se acomodó en lo institucional y que está proyectando. Trabajo por hacer, hay muchísimo, siempre”, concluyó.