Se presentará el libro "Todavía se detiene el sol en el frente de mi casa", de Marga Presas

Será este viernes 22 de mayo a las 19, en el Rectorado de la UNER, en con lecturas, exposición de obras pictóricas y música en vivo. La entrada será libre y gratuita.

La presentación del último libro de la escritora Marga Presas, "Todavía se detiene el sol en el frente de mi casa", tendrá lugar en Concepción del Uruguay, en el Rectorado de la UNER, en la Sala 1ro. de Mayo. Se trata de un poemario ilustrado por la artista plástica uruguayense Silvi Colombo, que ha sido editado por Palo Santo, editorial de la ciudad de Gualeguaychú.

La presentación estará a cargo de la escritora Betina Scotto, de la artista plástica Leti Ríos y del editor y escritor gualeguaychuense Sebastián González. Habrá lectura de poemas a cargo de Marga Presas y Silvi Colombo hablará sobre esta experiencia como ilustradora. La música en vivo estará a cargo de Vero Herlax y se exhibirán obras de técnica mixta de la artista encargada de la tapa, contratapa e interiores del poemario que se presenta. Como cierre, habrá un brindis para celebrar.

En la contratapa de este libro dice el poeta Osvaldo Bossi:

Las caminatas, los paseos, atraviesan de lado a lado este libro. A la deriva, sin ton ni son, o apenas delineados por el mapa de la memoria que va y vuelve por un espacio que, a medida que se pierde, se recupera. Y no me refiero solamente al espacio de una ciudad entrerriana determinada, sino a los vericuetos de un entramado íntimo donde el afuera y el adentro, la casa personal y las calles del barrio, construyen su propia morada interior. Con un lenguaje fresco, narrativo, centrado en los detalles, y un ritmo que parece venir del ritmo mismo que empuja los pies, las palabras. En fin: el implacable ritmo del corazón que empuja los poemas como sobre una cinta magnética, sin vacilaciones ni sobresaltos, donde hasta el más mínimo detalle se vuelve un acontecimiento. No otra cosa siento al leer los poemas de Marga Presas, tanto estos como muchos otros que esperan su publicación. No otra cosa es este delicado fluir de una lírica que llega con la madurez, es cierto, pero sin perder de vista (y esto es lo más conmovedor de todo) una inocencia verbal perfecta, yo diría que extraordinaria.