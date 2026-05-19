Ke Personajes presenta “Corazón Ausente”, su primer álbum con canciones propias

La banda liderada por el entrerriano por Emanuel Noir inicia una nueva etapa artística con un álbum conceptual.

Ke Personajes presenta oficialmente “Corazón Ausente”, el primer álbum de estudio íntegramente compuesto por canciones propias. Con 14 temas inéditos, la banda argentina abre una nueva etapa artística donde combina la esencia popular de la cumbia con un relato más introspectivo y emocional que atraviesa experiencias de amor, caos, obsesión y crecimiento personal.

El disco funciona como una obra conceptual en la que cada canción forma parte de un mismo recorrido emocional. A lo largo del álbum, Ke Personajes explora sentimientos ligados a las pérdidas, las crisis personales y la reconstrucción interna, dejando como mensaje central la idea de “perderse en el amor para encontrarse a uno mismo”.

Corazón Ausente también marca un salto internacional para la banda gracias a colaboraciones de peso dentro de la música latina. El trabajo incluye la participación de J Balvin en “Celosa”, Los Ángeles Azules en “De la A a la Z” y Santa Fe Klan en la introducción del álbum, fusionando distintos estilos y culturas musicales con la identidad sonora característica del grupo liderado por Emanuel Noir.

Según informó Quiero Música, más allá del éxito popular que la banda construyó a partir de versiones y reversiones virales, este lanzamiento representa un cambio profundo en el camino artístico de Ke Personajes.

El lanzamiento de Corazón Ausente llega acompañado por una nueva gira internacional que llevará a Ke Personajes a más de diez ciudades de Europa.

Francia, España, Inglaterra, Alemania, Italia, Bélgica, Holanda, Dinamarca, Suecia y Suiza serán algunas de las paradas de una serie de shows que confirma el crecimiento global de la banda y el gran momento que atraviesa dentro de la escena latina.