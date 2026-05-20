Presentaron la “Operación Blindaje Provincial” con un despliegue de 1.600 efectivos en Entre Ríos

El gobierno de Entre Ríos presentó este miércoles la “Operación Blindaje Provincial”, un megaoperativo de seguridad que implica el despliegue simultáneo de 1.600 efectivos policiales para custodiar accesos, fronteras y puntos estratégicos del territorio entrerriano.

La presentación se realizó en la Sala de Situación de la Escuela de Oficiales “Dr. Salvador Maciá”, ubicada sobre calle Fraternidad 1415 de Paraná, y estuvo encabezada por el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, junto al ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia, según registró ANÁLISIS.

Durante el acto, las autoridades brindaron detalles sobre las acciones preventivas que se pondrán en marcha en toda la provincia, con un esquema de monitoreo tecnológico en tiempo real y controles coordinados en rutas, accesos y zonas consideradas estratégicas.

Además, se anunció la implementación de los programas “Barrio Seguro”, “Campo Seguro” e “Islas Seguras”, iniciativas orientadas a reforzar la prevención del delito y la presencia policial en distintos sectores urbanos, rurales y de islas.

Del lanzamiento también participaron el jefe de la Policía de Entre Ríos, Claudio González, y el director del Servicio Penitenciario de Entre Ríos, Alejandro Miotti.

Según se informó, el operativo constituye uno de los despliegues de seguridad más importantes realizados en la provincia en los últimos años y busca fortalecer la prevención, el control territorial y la respuesta ante situaciones de riesgo.

"Estamos demostrando a los delincuentes el músculo de nuestra policía"

En diálogo con la prensa, el gobernador destacó que "es un hecho histórico donde le estamos demostrando a los delincuentes el músculo de nuestra policía". "Hay 1.600 efectivos hoy en los distintos puntos de la provincia, con un operativo inédito, y mostrando también todos el instrumental con que hemos equipado nuestra policía en estos 29 meses". Entre esos equipos, se enumeraron desde armamento hasta drones y vehículos nuevos.

En la jornada también se realizó una requisa en la Unidad Penal N° 1 de Paraná. Al respecto, el mandatario dijo: "Las requisas se hacen habitualmente, pero es bueno que toda la sociedad lo vea. También tenemos embarcaciones en islas cerca de de de Rosario. Y acá la idea es esta demostración de nuestra fuerza de seguridad, los únicos que tengan miedo sean los delincuentes en nuestra provincia, los narcos, y que nuestra gente pueda vivir en paz".

"Nosotros tenemos que ir un paso adelante del instrumental y la tecnología que tienen los narcos, que tienen los delincuentes, para poder vencerlos en esta lucha incansable contra el delito organizado", completó.

Por su parte, el ministro de Seguridad, Néstor Roncaglia, afirmó: "Es un gran trabajo. Esto nos improvisa de un día para el otro. Hace 10 días que estamos con el jefe de Policía hablando permanentemente cómo organizar este operativo, porque se están coordinando 1600 funcionarios en toda la provincia en los 78.000 quilómetros cuadrados que tenemos".

"La tecnología y los materiales ayudan mucho, pero quiero destacar el capital humano que tenemos dentro de nuestra policía. Esto no es casualidad, es un trabajo en coordinación. Todos nuestro personal está muy motivado trabajando para la seguridad de todos los entrerrianos", completó.