Con aporte del entrerriano Renzo Tesuri, Atlético Tucumán goleó y avanzó en la Copa Argentina

Con aporte entrerriano, Atlético Tucumán goleó a Talleres de Córdoba por 3-0 en el estadio Coloso Marcelo Bielsa de Rosario y se clasificó a los octavos de final de la Copa Argentina. El gualeguaychuense Renzo Tesuri abrió la cuenta para el equipo dirigido por Julio César Falcioni espera por el ganador del cruce entre Unión de Santa Fe e Independiente.

Tesuri anotó el primer gol del partido a los 3 minutos de juego. Todo comenzó con un pelotazo cruzado que encontró a Nicolás Laméndola por izquierda, el número 23 cedió el centro atrás para la entrada del exJuventud Unida, que definió con el arco a su merced.

Así, el partido para los cordobeses comenzó cuesta arriba y no fue sino hasta el segundo tiempo cuando pudieron haber encontrado el empate, pero un gol de Ronaldo Martínez a los nueve minutos fue anulado por una posición adelantada que no pudo apreciarse en las repeticiones.

Ya con Talleres lanzado en busca del empate, el Decano generó dos contras letales que derivaron en el 3-0 final: primero, a los 12 minutos desde los pies de Lautaro Godoy; después, a los 31, Nicolás Laméndola selló la goleada que colocó al cuadro tucumano en octavos de final.

Ahora, el equipo de Falcioni aguarda por conocer a su rival, que saldrá del cruce entre Unión de Santa Fe e Independiente. En tanto, después de la salida de Carlos Tevez como entrenador y con el interinato de Ezequiel Carboni, la T deberá barajar y dar de nuevo, de cara a la próxima temporada.